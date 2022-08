Real Madryt do 61. minuty miał problem. A potem piąty bieg. Magiczny Alaba [WIDEO]

Po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii i wygraniu Ligi Mistrzów, w nowy sezon Real Madryt wszedł równie udanie. W ostatnią środę drużyna Carlo Ancelottiego wygrała 2:0 z Eintrachtem Frankfurt i sięgnął po Superpuchar Europy. Na inaugurację sezonu w LaLiga grali natomiast na wyjeździe z Almerią, która awansowała na najwyższy poziom rozgrywkowy po 7-letniej przerwie.

Real zaskoczony już na początku meczu

Choć "Los Blancos" byli zdecydowanymi faworytami, przez początkowe fragmenty pierwszej połowy zdecydowanie lepsze wrażenie sprawiali gospodarze, którzy napędzani dopingiem kibiców mieli kilka okazji do wyjścia na prowadzenie. Efekt dała jedna z nich już w szóstej minucie - Antonio Ruediger nie upilnował Largie Ramazaniego, który w sytuacji sam na sam pokonał Thibauta Courtoisa.

Po straconej bramce Real od razu ruszył do odrabiania strat. Jeszcze przed zmianą stron goście stworzyli sobie aż 17 sytuacji bramkowych i oddali sześć celnych strzałów, ale bardzo dobrze dysponowany był bramkarz Almerii Fernando Martinez, dzięki któremu do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Remontada Realu Madryt

Po przerwie ponownie to Real był aktywniejszą ze stron i choć Almeria potrafiła co jakiś czas zagrozić bramce Courtoisa, kolejna bramka padła po strzale zawodnika gości. W 61. minucie, po sporym zamieszaniu w polu karnym, najprzytomniej zachował się Lucas Vazquez, który doprowadził do wyrównania.

W kolejnych minutach obie drużyny atakowały, ale po raz kolejny to Real wyszedł zwycięsko z wymiany ciosów. Nosem do zmian wykazał się Carlo Ancelotti, który w 74. minucie wprowadził do gry Davida Alabę. Austriak od razu podszedł do rzutu wolnego i pięknym strzałem zapewnił swojemu zespołowi wygraną 2:1.

W następnej kolejce Real Madryt ponownie zagra na wyjeździe, tym razem z Celtą Vigo. Almerię również czeka wyjazdowe starcie, a jej przeciwnikiem będzie Elche.