Xavi ocenił występ Lewandowskiego. Zaapelował też do kibiców

FC Barcelona od trzech meczów nie jest w stanie wygrać z Rayo Vallecano. W ubiegłym sezonie niżej notowany rywal dwukrotnie wygrał po 1:0, dlatego w pierwszej kolejce nowego sezonu Barca wsparta debiutantami (Lewandowskim, Raphinhą czy Christensenem) chciała uzyskać znacznie lepszy rezultat.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Fatalny mecz Barcelony. Goli nie było, była czerwona kartka i pudła gospodarzy

Barcelona tylko remisuje z Rayo Vallecano. Xavi: Robert Lewandowski rozegrał dobry mecz

Rehabilitacja za ubiegły sezon nie poszła w całości po myśli Katalończyków. Co prawda gospodarze zdecydowanie przeważali na przestrzeni całego spotkania, ale oddali tylko cztery celne strzały, co w kontekście znakomicie dysponowanego Stole Dimitrievskiego było niewystarczające, aby odnieść zwycięstwo. Skończyło się tylko 0:0.

Sam Robert Lewandowski miał co najmniej dwie okazje, po których mógł się cieszyć z pierwszego gola w oficjalnym spotkaniu dla FC Barcelony. W pierwszej na przeszkodzie stanął mu bramkarz Rayo Vallecano, natomiast przy drugiej sytuacji kapitan reprezentacji Polski pomylił się o kilka centymetrów.

- Robert zagrał dobry mecz, ale zabrakło efektywności pod bramką, podobnie jak reszcie piłkarzy. Cieszymy się, że z nami jest, bo wiemy, że dam nam na dużo i pomoże nam dokonać naszych celów - przyznał Xavi rozmowie z Mają Strzelczyk dla Canal+Sport.

Xavi odniósł się również do współpracy Lewandowskiego i Pedriego, która uwidoczniła się przede wszystkim w meczu z UNAM Pumas o Puchar Gampera. - Talent się rozumie. Prędzej czy później dobrzy piłkarze porozumieją się. Im się udało to załatwić bardzo szybko. To było dobre połączenie między nimi i dobry początek, tak jak to widzieliśmy w pucharze Gampera - dodał.

Ależ blisko! Lewandowski mógł dać Barcelonie zwycięstwo w końcówce [WIDEO]

Jednocześnie trener Barcy zaapelował do kibiców, aby uzbroili się w cierpliwość. - Rozumiem rozczarowanie dzisiejszym meczem, ponieważ oczekiwania były wysokie. Musimy dobrze przeanalizować to spotkanie i się poprawić. Nie byliśmy dziś skuteczni, a Ter Stegen nas uratował. Proszę o spokój i cierpliwość, a także zaufania kibiców. Rayo Vallecano pod względem taktycznym wykonało dziś świętą robotę - powiedział w rozmowie z BarcaTV.