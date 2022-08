Ależ to były zapasy. Sędzia patrzy i nic? Jak to? Lewandowski okradziony z karnego? [WIDEO]

W sobotę o 21:00 Barcelona zmierzyła się z Rayo Vallecano w pierwszej kolejce La Ligi. Oficjalny debiut w tym spotkaniu zaliczył Robert Lewandowski. Polak pojawił się na boisku w wyjściowym składzie.

Kontrowersje w meczu Barcelony. Katalończykom należał się rzut karny?

W 37. minucie tego meczu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Robert Lewandowski starł się z zawodnikiem Rayo Vallecano, po czym upadł na ziemię. Na powtórkach wyraźnie widać, jak rywal przytrzymuje Polaka chwytem niemal zapaśniczym, a napastnik Barcelony po kilku sekundach traci równowagę. Wydaje się, że interwencja piłkarza była zgodna z przepisami, ponieważ sędzia widział całą sytuację z bliska i postanowił nie podyktować rzutu karnego.

Wcześniej Robert Lewandowski doszedł do znakomitej sytuacji strzeleckiej. Napastnik otrzymał dobre podanie i pobiegł w kierunku bramki. Bramkarz Rayo skrócił kąt i dobiegł do Lewandowskiego, który w łatwy sposób kopnął nad nim piłkę i skierował ją do bramki. Niestety po chwili sędzia odgwizdał spalonego i gol został nieuznany.

Ostatecznie Barcelona zremisowała to spotkanie 0:0.