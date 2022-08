"Pojedynek Lewandowskiego z Benzemą pociągnie w górę całą La Ligę"

Po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony zaczęto się zastanawiać, ile bramek zdoła strzelić w pierwszym sezonie w Hiszpanii. Niezwykle ciekawie zapowiada się również rywalizacja Polaka z Karimem Benzemą - w końcu obaj w ostatnich latach zachwycali skutecznością, a w ubiegłym sezonie z dużą przewagą zdobyli tytułu króla strzelców w swoich ligach.

Zabaleta docenia Lewandowskiego i Benzemę

Rywalizacja napastników FC Barcelony i Realu Madryt zachwyca między innymi Pablo Zabaletę, byłego znakomitego reprezentanta Argentyny. - Benzema i Lewandowski sprawią, że rozgrywki LaLiga w tym sezonie będą znakomite - powiedział były zawodnik Espanyolu czy Manchesteru City, który będzie komentatorem telewizji "ESPN" drugi sezon z rzędu.

Argentyńczyk pochwalił również poczynania FC Barcelony na rynku transferowym. - Barca może zrobić duże rzeczy w tym sezonie. Sprowadzili piłkarzy o świetnej jakości na pozycjach, na które Xavi Hernandez chciał wzmocnień. Przybycie choćby takiego piłkarza, jak Raphinha czy odnowienie kontraktu z Dembele budzi spore oczekiwania wśród kibiców.

Zabaleta zachwycony pracą Ancelottiego

Z drugiej strony, Zabaleta ma także spore oczekiwania wobec Realu Madryt. - Widać, że Carlo Ancelotti wierzy w skład, który doprowadził go do tytułów, choć postawił na 2-3 dodatkowe nazwiska. Można być niemal pewnym, że Real i Barcelona to kluby, które będą walczyć o mistrzostwo Hiszpanii - stwierdził.

W dalszej części wypowiedzi Argentyńczyk pochwalił Carlo Ancelottiego za jego pracę w stolicy Hiszpanii. - Piłkarze Realu wiedzą, co mają robić, ponieważ są przyzwyczajeni do wygrywania. Ancelotti znalazł najlepszy sposób na to, aby to robić. Oczekuję, że wciąż będzie potrafił motywować swoich zawodników, aby wygrywać kolejne mecze i tytułu - powiedział Zabaleta.

58-krotny reprezentant Argentyny stwierdził też, że obecny sezon będzie nietypowy z uwagi na mistrzostwa świata w Katarze. - To będzie naprawdę niezwykły sezon. Dla każdego piłkarza będzie to trudna sytuacja. Będzie trzeba szybko się odłączyć od klubu, zagrać z reprezentacją na mundialu, a następnie wrócić do rywalizacji w lidze - skomentował.