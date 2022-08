Zaskakująca nieobecność w kadrze Barcelony. Wotum nieufności wobec zawodnika

W sobotni wieczór FC Barcelona z Robertem Lewandowskim rozpocznie nowy sezon hiszpańskiej La Liga. Jej rywalem na Camp Nou będzie Rayo Vallecano. Barca w sobotnie popołudnie podała 23-osobową kadrę na to spotkanie, w której brakuje czterech zawodników.

Nieobecność w kadrze meczowej Samuela Umtitiego i Martina Braithwaite'a nie może być dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Obaj nie mieszczą się w planach trenera Xaviego Hernandeza, który zasugerował im, że powinni szukać nowego pracodawcy. O ile Umtiti na to rozwiązanie najpewniej przystanie i w najbliższym czasie znajdzie nowy klub, tak z Braithwaitem sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż Duńczyk ani myśli ruszać się z Camp Nou, nawet gdy nie ma żadnych szans na grę w zespole Blaugrany.

Przeciwko Rayo Vallecano nie zagra także sprowadzony niedawno Jules Kounde. Były obrońca Sevilli jako jedyny z nowych piłkarzy nie został jeszcze zarejestrowany w La Liga. W sobotę jednak i tak najprawdopodobniej by nie wystąpił, gdyż jeszcze nie jest w pełni przygotowany do gry na najwyższym poziomie - do Barcy dołączył najpóźniej, a do tego przez większość letnich przygotowań wracał do pełni sprawności po kontuzji.

Dest poza kadrą Barcelony. Wotum nieufności od Xaviego

Sporą niespodzianką może być za to nieobecność amerykańskiego bocznego obrońcy - Sergino Desta. Choć Barcelona nie cierpi na kłopot bogactwa na prawej obronie, brak Amerykanina jest decyzją trenera Xaviego, a Dest nie narzeka na żadne problemy zdrowotne.

Jak podała dziennikarka Cadena COPE, Helena Condis, sam piłkarz zdaje sobie sprawę z motywów tej decyzji i że jest to sygnał, że powinien szukać nowego klubu. On sam jednak zamierza jednak pozostać w Barcelonie i pokazać, że należy mu się miejsce w drużynie Xaviego, dlatego też nie prowadzi negocjacji z żadnym innym klubem.

Jeśli to wszystko okaże się prawdą, Barcelona może mieć kolejny kłopot z zawodnikiem odstrzelonym przez Xaviego, który, tak jak chociażby Martin Braithwaite, będzie trzymał się kontraktu podpisanego w stolicy Katalonii. Do końca letniego okna transferowego pozostaje jednak jeszcze 18 dni, w trakcie których wiele się może jeszcze wydarzyć.

Mecz 1. kolejki sezonu 2022/23 La Liga FC Barcelona - Rayo Vallecano odbędzie się w sobotę o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.