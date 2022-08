Nie chce odchodzić i domaga się pieniędzy. Robi się gorąco. Barcelona wdepnęła

Po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, zrobiło się bardzo ciasno w ataku drużyny. Xavi Hernandez u progu nowego sezonu ma niezwykłą swobodę w wyborze formacji ofensywnej. Oprócz Polaka ma do dyspozycji takich strzelców, jak Pierre-Emerick Aubameyang, czy Memphis Depay. Miejsca w zespole nie ma natomiast dla Martina Braithwaite'a. Sytuacja Duńczyka od tygodni jest bólem głowy dla władz klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Martin Braithwaite nie chce odchodzić z FC Barcelony. "Nie ma żadnych oznak, by sprawa zakończyła się polubownie"

Braithwaite już wiele razy usłyszał, że Xavi Hernandez nie widzi dla niego miejsca w składzie. Dlatego też nie zabrał go na przedsezonowe tournee po Stanach Zjednoczonych. 31-latek nie narzeka na brak zainteresowania i ma na stole wiele ciekawych ofert. W swoich szeregach chciały go m.in. Real Valladolid i Getafe. Pojawiło się także zainteresowanie ze strony Al-Shabab, którego piłkarzem od niedawna jest Grzegorz Krychowiak.

W której stacji Lewandowski? Polak debiutuje w La Liga [TRANSMISJA]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Duńczyk konsekwentnie jednak odmawia opuszczenia Camp Nou. Odejście bierze pod uwagę tylko w wypadku, jeśli Barcelona wypłaci mu pieniądze należne za pozostałe dwa lata kontraktu. Mowa o kwocie sięgającej 12 milionów euro. Jak podaje kataloński "Sport", sytuacja na linii piłkarz - klub, robi się coraz bardziej napięta. "Barca nie chce o tym słyszeć" - czytamy.

"Nie ma żadnych oznak, by sprawa zakończyła się polubownie" - dodają dziennikarze katalońskiego dziennika. W tym momencie najbardziej prawdopodobne jest, że klub zdecyduje się rozwiązać umowę Braithawaite'a jednostronnie. Może to oznaczać jednak spory wydatek i kłopoty natury prawnej. Piłkarz może bowiem zdecydować się na zaskarżenie Barcelony do FIFA, o bezpodstawne zakończenie jego kontraktu.

Braithwaite do FC Barcelony przeniósł się w lutym 2020 roku za 18 milionów euro z Leganes. Od tego czasu w koszulce w bordowo-granatowe pasy rozegrał 57 meczów. Strzelił w nich 10 goli i zanotował 5 asyst.

Kolejny transfer Barcelony o krok. Tuchel mówi wprost. "Nie trenuje z nami"