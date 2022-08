Hiszpanie mówią jasno. "Lewandowski chce mieć taki debiut jak Haaland i Mane"

FC Barcelona zdołała zarejestrować niemal wszystkich zawodników do rozgrywek Primera Division na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem sezonu. Poza Robertem Lewandowskim klub z Katalonii wpisał Francka Kessiego, Raphinhę, Andreasa Christensena, Ousmane Dembele oraz Sergiego Roberto. Na liście zabrakło jedynie Julesa Kounde, który obecnie wraca do pełni sprawności.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

Hiszpanie czekają na debiut Lewandowskiego. "Jak Erling Haaland czy Sadio Mane"

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" przygotowuje się do oficjalnego debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony, gdzie jej rywalem w pierwszej kolejce Primera Division będzie Rayo Vallecano. Portal zwraca uwagę na to, że to będzie ważny moment dla polskiego napastnika. "Lewandowski chce mieć taki debiut jak Erling Braut Haaland, Darwin Nunez czy Sadio Mane. Polak wchodzi do swojego nowego domu w roli goleadora" - czytamy.

Hiszpanie zwrócili też uwagę na to, jak Robert Lewandowski debiutował w innych klubach i jak grał w pierwszym meczu w reprezentacji Polski. "Lewandowski debiutował w Lechu w el. Ligi Europy, strzelając gola z azerskim Xezer Lenkoran. W Bayernie w debiucie strzelił oszałamiającego gola przeciwko Duisburgowi. W reprezentacji Polski debiut też był owocny: 10 września 2008 roku zdobył bramkę przeciwko San Marino" - dodaje "Mundo Deportivo". Lewandowski nie strzelił gola w debiucie tylko dla Borussii Dortmund.

Wszystkie hiszpańskie media przewidują, że Robert Lewandowski wyjdzie w podstawowym składzie Barcelony na mecz z Rayo Vallecano, a ofensywny tercet z polskim napastnikiem stworzą Ousmane Dembele oraz Raphinha. Spotkanie odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21:00, a transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Premium. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.