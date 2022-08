Drwią z Lewandowskiego i Barcelony. "Kawałek kiełbasy. Udaje orgazm głośniej niż Meg Ryan"

Już dzisiaj, 13 sierpnia, Barcelona rozegra swój pierwszy mecz w nowym sezonie ligi hiszpańskiej. W Katalonii panuje wielki entuzjazm po tym, jak klub sprowadził kilku nowych piłkarzy, w tym Roberta Lewandowskiego. W ostatnim meczu przed początkiem sezonu Barcelona wygrała z UNAM Pumas 6:0 i sięgnęła po Puchar Gampera. W sobotę o 21 Katalończycy zmierzą się z Rayo Vallecano.

Kibice Barcelony wiążą z najbliższym sezonem wielkie nadzieje. Poprzednie rozgrywki były całkowicie nieudane. Zespół nie zdobył żadnego trofeum. Tymczasem największy rywal "Dumy Katalonii", czyli Real Madryt, sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów. Zdetronizowanie Realu, który dopiero co sięgnął po Superpuchar Europy, będzie wyjątkowo trudne. Ale Katalończycy wierzą w swoją nową drużynę.

Ten entuzjazm nie udziela się jednak wszystkim. Dziennikarz hiszpańskiego "ABC" Juanma Rodriguez dość mocno skomentował to, co dzieje się wokół Barcelony. Autor tekstu wręcz drwi z atmosfery, jaka się wytworzyła. I boleśnie porównuje ją do tego, co dzieje się w Realu. "Barcelona udaje orgazm po Pucharze Gampera głośniej niż Meg Ryan w 'Kiedy Harry poznał Sally', podczas gdy madrytczycy po cichu zdobywają 98. w swojej historii tytuł. Dla nich to kolejny dzień w biurze" – czytamy tekście.

Rodriguez śmieje się również z meczu o Puchar Gampera, który Barcelona zdobyła po miażdżącej wygranej. - Zebrali się, aby uczcić zorganizowany przez siebie towarzyski turniej, wygraną w jednym meczu i na własnym boisku z ekipą z dziesiątego miejsce w lidze meksykańskiej" – wyjaśnia dziennikarz.

Nie zabrakło też słowa o Robercie Lewandowskim. Dziennikarz najwyraźniej ma żal o to, że o transferze Polaka mówi się więcej, niż o wygranej Realu z Eintrachtem Frankfurt. "Fani Realu Madryt muszą patrzeć, jak dyskredytuje się obecnego mistrza Europy, Hiszpanii i zdobywcę Superpucharu, podczas gdy transfer Lewandowskiego jest wiwatowany, jakby to był tytułowy 98. tytuł, podczas gdy w rzeczywistości jest to kawałek kiełbasy" – grzmi.

"Chciałbym być z Barcelony, aby móc świętować wszystko: od dźwigni przez Puchar Gampera po niedoszły transfer Mbappe" – podsumował dziennikarz. Przypomnijmy, że przy okazji prezentacji Roberta Lewandowskiego pod Camp Nou kibice Barcelony śpiewali "gdzie jest Mbappe?", drwiąc tym samym z nieudanego transferu Realu.

