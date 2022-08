Problemy Barcelony. Lewandowski wciąż w zawieszeniu. Xavi potwierdza. Wszystko na ostatnią chwilę

W piątek media obiegła informacja, że Barcelona zarejestruje swoich nowych piłkarzy jeszcze w piątek. Władze klubu potwierdziły wcześniej, że będzie to możliwe dzięki uruchomieniu czwartej dźwigni finansowej, która pozwoli zarobić Barcelonie kolejne 100 milionów euro w zamian za 24,5 proc. praw do Barca Studios.

Xavi: Mamy czas do soboty na dwie godziny przed meczem

I choć początkowo sugerowano, że to wystarczy, by klub już w piątek zarejestrował wszystkich piłkarzy, w tym m.in. Roberta Lewandowskiego czy Raphinhę, ale także piłkarzy, z którymi przedłużono latem kontrakty - Dembele i Sergi Roberto, to ostatecznie tak się nie stało.

Xavi przekazał na oficjalnej konferencji prasowej w piątek, że do ostatniej chwili będzie trwał proces rejestracji piłkarzy. - W klubie jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni. Ogłosiliśmy czwartą dźwignię i jutro osiągniemy płynność, może nie w 100 proc., ale jesteśmy optymistami. Jestem bardzo podekscytowany zespołem, który stworzyliśmy. Mamy czas na rejestrację do soboty na dwie godziny przed meczem - podkreślił Hiszpan.

Aby ułatwić rejestrację nowych piłkarzy, władze Barcelony mogą podjąć decyzję, by nie rejestrować Julesa Kounde, który ma problemy ze zdrowiem. Tym samym Francuz nie będzie mógł zagrać w sobotnim meczu, jednak nadal istnieje szansa, by władze klubu zarejestrowały go przed kolejnym meczem. Jedynym warunkiem jest zyskanie dodatkowych finansów, m.in. poprzez sprzedać któregoś z piłkarzy lub obniżenie pensji poszczególnym zawodnikom.

Mecz FC Barcelony z Rayo Vallecano w pierwszej kolejce Primera Division odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21:00 na Camp Nou. Transmisja tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Premium. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z debiutu Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.