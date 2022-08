Lewandowski już nad Benzemą. Dwa do jednego. "Jestem przekonany"

Kto strzeli więcej goli: Robert Lewandowski czy Karim Benzema?

Ivan San Antonio, "Sport": Jestem przekonany, że Lewandowski strzeli w tym sezonie więcej goli niż Benzema. I nie tylko dlatego, że na co dzień zajmuję się Barceloną. Nie, nie. Chodzi o to, że Barcelona ma po prostu lepszy, bardziej intensywny i szybszy atak niż Real. OK, może Benzema strzeli najwięcej goli w Realu - pewnie tak będzie, ale podobnie będzie z Lewandowskim w Barcelonie. Z tą różnicą, że tych bramek będzie więcej, bo sama Barcelona też będzie skuteczniejszym zespołem.

Miquel Blazquez, Radio Katalonia i "The Sportsman": Robert Lewandowski strzeli więcej goli.

Jan Téllez, Diari de Barcelona: Benzema.

Ile goli Lewandowski strzeli w El Clasico?

Ivan San Antonio, "Sport": Sam chciałbym to wiedzieć... To trudne pytanie. Ale dobra: jak już bawimy się i typujemy, to mam nadzieję, że strzeli przynajmniej dwa albo trzy gole. I że wszystkie będą zwycięskie.

Miquel Blazquez, Radio Katalonia i "The Sportsman": Lewandowski strzeli łącznie trzy gole w meczach przeciwko Realowi Madryt.

Jan Téllez, Diari de Barcelona: Jedną lub dwie.

Kto będzie najlepszym boiskowym partnerem Lewandowskiego, nowym Muellerem i dlaczego?

Ivan San Antonio: Tu chyba nie będę oryginalny, bo mecz o Puchar Gampera pokazał, że takim zawodnikiem może być Pedri. Widać było, że obaj rozumieją futbol w podobny sposób, na co duży wpływ ma także Xavi, który chce, by Lewandowski z Pedrim grali blisko siebie.

Miquel Blazquez: Myślę, że Pedri będzie "nowym Thomasem Muellerem" dla Roberta Lewandowskiego. Dlaczego? Bo najlepsi piłkarze zawsze dobrze się rozumieją, a Pedro to magik z mentalnością i jakością piłkarską porównywalną do Lewandowskiego.

Jan Téllez: Pedri, ponieważ hiszpański pomocnik doskonale rozumie potrzeby swoich kolegów. Również Dembele może wielokrotnie asystować przy golach Lewandowskiego.

Czy Lewandowski zdobędzie Złotą Piłkę w trakcie gry w Barcelonie?

Ivan San Antonio Jestem prawie pewien, że Lewandowski ma większą szansę na zdobycie Złotej Piłki w Barcelonie niż wcześniej w Bayernie. Dlaczego? Bo to po prostu bardziej medialny klub. A dlaczego jestem tylko prawie pewien, a nie w 100 proc.? Bo to zależy nie tylko od Lewandowskiego, ale od całej Barcelony. Od tego, jaki będzie ten sezon. Wiele wskazuje, że dobry, wręcz bardzo dobry, ale tu wszystko zależy od tytułów. Jeśli Barcelonie uda się zdobyć mistrzostwo i powalczyć w Lidze Mistrzów, a Lewandowski będzie strzelał na podobnym poziomie jak w Bayernie, na pewno będzie głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. Będzie miał zdecydowanie większe szanse w starciu z Leo Messim czy Cristiano Ronaldo, którzy w ostatnich latach zdominowali ten plebiscyt. Też dlatego, że grali w Hiszpanii.

Miquel Blazquez: Myślę, że Lewandowski może zdobyć Złotą Piłkę jako piłkarz Barcelony, ale nie będzie to łatwe, bo Leo Messi jest nadal czynnym piłkarzem.

Jan Téllez: Nie sądzę. W tych czasach Złota Piłka jest ściśle powiązana z najważniejszymi trofeami, takimi jak mistrzostwa świata czy Liga Mistrzów. A Lewandowskiemu w Barcelonie bardzo ciężko będzie osiągnąć takie sukcesy.

Gdzie Lewandowski zakończy sportową karierę?

Ivan San Antonio: Nie mam pojęcia. Chyba że wy coś wiecie i mi powiedziecie... Ale tak serio, to myślę, że na tę chwilę nie wie tego nawet sam Lewandowski. Na pewno sam jest świadomy, że jest już bliżej końca sportowej kariery, że w sierpniu skończy 34 lata, ale z drugiej strony to wciąż bardzo dobry piłkarz - silny fizycznie i mentalnie - który na pewno ma jeszcze ambicje i cele do zrealizowania. I dziś one są związane przede wszystkim z Barceloną.

Miquel Blazquez: Być może w 2026 roku i mam nadzieję, że właśnie w Barcelonie.

Jan Téllez: Być może w Barcelonie, albo w Polsce lub Bundeslidze.

Czy wypełni czteroletni kontrakt z Barceloną?

Ivan San Antonio: Myślę, że tak - wypełni. Zakładając oczywiście, że będzie zdrowy, a Barcelona nie będzie miała żadnych finansowych problemów. Wiadomo, że to zweryfikuje czas, ale dziś autentycznie widać po Lewandowskim radość. To, że bardzo cieszy się z tego transferu. Co zresztą działa w dwie strony, bo Barcelona - na czele z Xavim - też chce sportową odbudowę tej drużyny opierać właśnie na Lewandowskim.

Miquel Blazquez: Tak, wypełni kontrakt z Barceloną.

Jan Téllez, Diari de Barcelona: Gra na najwyższym poziomie w Barcelonie przez najbliższe cztery lata byłaby wielkim osiągnięciem dla Lewandowskiego. Myślę, że może spędzić tutaj dwa, trzy lata, ale nie więcej.