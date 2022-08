Człowiek, który uratował Barcelonę, dla Lewandowskiego przerwał wakacje

Media na całym świecie poinformowały w piątek, że FC Barcelona dokona rejestracji swoich nowych piłkarzy, w tym Roberta Lewandowskiego, dopiero w piątek o godz. 18:00. Władze klubu potwierdziły wcześniej, że będzie to możliwe dzięki uruchomieniu czwartej dźwigni finansowej, która pozwoli zarobić Barcelonie kolejne 100 milionów euro w zamian za 24,5 proc. praw do Barca Studios.

Roures: Wychodzimy z gównianego scenariusza, który zostawił Bartomeu i jego firma

Jaume Roures, właściciel Orpheus Media, czyli firmy, która zainwestowała 100 milionów euro w Barcelonę, opowiedział w Radio Barcelona o operacji, która pozwoli zarejestrować nowych piłkarzy. - Podpisaliśmy dokumenty o 8 rano. Laporta był obecny przy tym, świeży jak róża. Gdybym ja się nie zdecydował, zrobiłby ktoś inny. Klub jest silny i przyciąga jak magnes. To jego siła - łatwość, z jaką rozwiązują delikatne sytuacje. Wychodzimy z gównianego scenariusza, który zostawił przyjaciel Bartomeu i jego firma. Wychodzimy z czegoś, czego ludzie nawet nie są w stanie sobie wyobrazić - opisał Roures.

Jak jednak podkreślił Roures, nadal nie ma pewności, że to wystarczy, by zarejestrować wszystkich piłkarzy sprowadzonych latem do klubu. - Nie wiem, czy będzie czegoś jeszcze brakować Barcelonie do zarejestrowania wszystkich piłkarzy. Wiem tylko, że przy tej inwestycji uda się zobaczyć zespół, który chcemy zobaczyć w sobotę - dodał Roures. Został także zapytany o potwierdzenie, czy Lewandowski będzie mógł zagrać w pierwszym ligowym meczu. - Nie przerywałbym wakacji, gdybym nie wiedział, że będę mógł zobaczyć to, co najlepsze - zakończył Roures.

Mecz FC Barcelony z Rayo Vallecano w pierwszej kolejce Primera Division odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21:00 na Camp Nou. Transmisja tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Premium. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z debiutu Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.