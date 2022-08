Przełom. Barcelona idzie na całość i wydaje komunikat. Natychmiastowa rejestracja

Chociaż do pierwszego meczu sezonu FC Barcelony z Rayo Vallecano pozostaje niewiele ponad doba, to kataloński klub nie zarejestrował jeszcze nowych piłkarzy oraz tych, z którymi latem przedłużył kontrakty. Na tę chwilę oznacza to, że Robert Lewandowski nie mógłby zadebiutować w sobotę w La Liga.

Wszystko przez surowe przepisy finansowe rozgrywek. Chociaż w teorii sytuacja wygląda na poważną, to w praktyce aż taka nie jest. Zwłaszcza że w ostatnich dniach władze klubu przekonywały, że wszystko jest pod kontrolą i że do soboty nowi piłkarze zostaną zgłoszeni do gry.

Barcelona nie zarejestruje wszystkich piłkarzy. Co z Lewandowskim?

FC Barcelona może uruchomić czwartą dźwignię finansową

W piątek FC Barcelona wydała kluczowy komunikat w sprawie. "Klub może ogłosić sprzedaż 24,5 proc. Barca Studios firmie Orpheus Media, zarządzanej przez pana Jaume Roure, za 100 mln euro. Dzięki tej inwestycji partnerzy strategiczni w Barca Studios wykazują zaufanie do wartości projektu i przyszłości treści cyfrowych w świecie sportu" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Zarobione przez klub pieniądze pozwalają mu uruchomić czwartą dźwignię finansową. Pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko na rejestrację nowych zawodników, ale na jeszcze jeden transfer tego lata.

Będzie nim Marcos Alonso, czyli lewy obrońca Chelsea. O tym transferze spekulowano od kilku tygodni, jednak dopiero teraz będzie on możliwy do zrealizowania. Londyńczycy mogą pozbyć się piłkarza po tym, jak do zdrowia wrócił Ben Chilwell, a z Brighton sprowadzono Marca Cucurellę. Sam Alonso od dawna wyrażał zainteresowanie transferem do FC Barcelony.

Dzięki czwartej dźwigni sobotni debiut Lewandowskiego w nowym klubie jest już niemal pewien. Mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano rozpocznie się o 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.