Zwrot ws. rejestracji Lewandowskiego. Padła dokładna data i godzina

Temat rejestracji piłkarzy w rozgrywkach ligi hiszpańskiej regularnie pojawia się w ostatnich tygodniach, nie tylko w kontekście FC Barcelony. Podobną sytuację ma Real Betis, który znacznie przekracza limit płac. Nowych piłkarzy można rejestrować do 1 września i do tego grona zalicza się nowo sprowadzonych zawodników oraz tych, z którymi dany klub przedłużył kontrakt - w przypadku Barcelony nowe umowy otrzymali Ousmane Dembele i Sergi Roberto. Wiadomo już, co z rejestracją Roberta Lewandowskiego w Primera Division.

Pada konkretna data rejestracji Roberta Lewandowskiego w LaLiga. Polski napastnik może być spokojny

Portal Meczyki.pl informował w piątek 12 sierpnia, że Robert Lewandowski nie musi się obawiać o rejestrację w rozgrywkach ligi hiszpańskiej przez Barcelonę. "Lewandowski zostanie zarejestrowany. Fani Barcelony nie powinni być zmartwieni" - czytamy na Twitterze. Wcześniej też osoby z otoczenia polskiego napastnika informowały Sport.pl, że nie ma się czego obawiać. Teraz Tobi Altschaeffl, dziennikarz "Sport Bilda" podaje konkretną datę, kiedy Robert Lewandowski zostanie zarejestrowany.

Ma do tego dojść w piątek 12 sierpnia o godzinie 18:00, czyli na nieco ponad 24 godziny przed rozpoczęciem meczu z Rayo Vallecano na Spotify Camp Nou. "Wczoraj wieczorem doszło do spotkania Joana Laporty, Mateu Alemany'ego, Jordiego Cruyffa i Rafaela Yuste. Lewandowski będzie miał możliwość, by jutro zagrać" - pisze Altschaeffl na Twitterze. Co jednak z pozostałymi transferami Barcelony, w tym Raphinhą, Julesem Kounde czy Franckiem Kessie?

Hiszpańskie media wcześniej informowały, że Barcelona nie zdąży zarejestrować kompletu nowych piłkarzy i liczy na to, że wpisze co najmniej czterech-pięciu zawodników. Dodatkowo pojawiły się doniesienia o możliwym opóźnieniu w aktywacji czwartej dźwigni finansowej - mowa o 100 milionach euro za sprzedaż 25 procent udziałów w Barca Studios.

Hiszpańskie radio COPE informuje, że Barcelona domyka temat czwartej dźwigni i czeka na akceptację dokumentacji przez władze LaLiga. "Jeśli do tego dojdzie, to klub będzie mógł zarejestrować prawie wszystkie swoje transfery" - czytamy. Barcelona już oficjalnie potwierdziła aktywację czwartej dźwigni.

Mecz FC Barcelony z Rayo Vallecano w pierwszej kolejce Primera Division odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21:00 na Camp Nou. Transmisja tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Premium. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z debiutu Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.