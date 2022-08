Barcelona nie zarejestruje wszystkich piłkarzy. Co z Lewandowskim?

Od kilku tygodni jednym z głównych tematów dotyczących Barcelony była rejestracja piłkarzy do rozgrywek Primera Division. Klub z Katalonii musi zarejestrować nowo sprowadzonych zawodników, ale też tych, którzy w ostatnim czasie przedłużyli kontrakty. W tym gronie znajduje się m.in. Raphinha, Ousmane Dembele, Sergi Roberto, Jules Kounde czy Franck Kessie. Portal meczyki.pl poinformował, że Robert Lewandowski może być spokojny o występ w pierwszej kolejce ligi hiszpańskiej. "Lewandowski zostanie zarejestrowany. Fani Barcelony nie powinni być zmartwieni" - czytamy.

Media: Barcelona nie zarejestruje wszystkich piłkarzy przed startem sezonu

FC Barcelona podjęła decyzję o aktywacji czwartej dźwigni finansowej, która ma jej przynieść 100 milionów euro za sprzedanie niemal 25 procent udziałów w Barca Studios. Kataloński "Sport" informował we wtorek 9 sierpnia, że Barcelonie brakuje 30-40 milionów euro do zarejestrowania nowych piłkarzy. Teraz dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że klub obawia się, iż nie uda się uruchomić aktywacji dźwigni z powodów prawnych i administracyjnych. To może oznaczać, że Barcelona nie zarejestruje wszystkich nowych piłkarzy.

Jednym ze scenariuszy jest poproszenie władz LaLiga o udzielenie specjalnego pozwolenia na rejestrację piłkarzy. Klub z Katalonii miałby wtedy też informować władze ligi o statusie negocjacji ws. aktywacji czwartej dźwigni finansowej. Ostatnią deską ratunku miałoby być błyskawiczne dojście do porozumienia z Gerardem Pique i Sergio Busquetsem ws. obniżenia pensji. Hiszpańskie radio "Cadena SER" podaje, że Barcelona liczy na to, iż uda im się zarejestrować około czterech-pięciu nowych zawodników.

- Jeśli Barcelona zarejestruje wszystkich piłkarzy w przeciągu dwóch miesięcy, a zespół będzie wygrywać, to nikt o tym nie będzie pamiętał. Laporta to bardzo sprytny gość i udało mu się namówić nas do tego, by hipotekę nazywać dźwignią - stwierdził hiszpański dziennikarz Kike Mateu. FC Barcelona rozpocznie nowy sezon ligi hiszpańskiej od meczu z Rayo Vallecano, który odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.