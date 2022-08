Lewandowski popisuje się na treningu Barcelony. Zabawa trwa [WIDEO]

Zaliczył debiut marzeń na Camp Nou. Robert Lewandowski dostał "dziewiątkę" na plecy i odpalił. Ledwie trzy minuty po pierwszym gwizdku sędziego strzelił pierwszego gola w barwach FC Barcelony. Dwie minuty później dołożył asystę, a kwadrans potem kolejną. Zszedł z boiska w drugiej połowie, a FC Barcelona wygrała 6:0 z Pumas UNAM w towarzyskim meczu o Puchar Gampera.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Robert Lewandowski zachwycił na Camp Nou i powtórzył to na treningu. Czas na LaLiga

Od tamtego czasu minęło pięć dni, a Lewandowski wraz z pozostałymi piłkarzami FC Barcelony przygotowuje się do startu nowego sezonu La Liga. Jak widzimy po mediach społecznościowych klubu, 33-latek zachwyca też na treningach. Podczas czwartkowej sesji strzelił ładnego gola z półwoleja. "Dzień dobry, Culers" - czytamy na Twitterze FC Barcelony.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Po treningu został na boisku, aby poodbijać sobie piłkę. Lewandowski nie omieszkał pochwalić się umiejętnościami technicznymi. Na nagraniu widzimy, jak odbija ją główką, barkiem czy piętą.

Robert Lewandowski wygląda na spokojnego podczas treningów i o spokój apelują też władze FC Barcelony. - W klubie cały czas zapewniają nas, byśmy się nie martwili - słyszymy z otoczenia piłkarza. A czym mógłby się martwić 33-latek? FC Barcelona ma problemy finansowe i z tego powodu nie zarejestrowała jeszcze napastnika na sezon 2022/23. FC Barcelona pierwszy mecz rozegra 13 sierpnia z Rayo Vallecano. Klub robi, co może by mógł w nim zagrać nie tylko Robert Lewandowski, ale też sześciu innych piłkarzy. Są to nowe nabytki FC Barcelony oraz Ousmane Dembele z Sergim Roberto, którzy kilka tygodni temu przedłużyli kontrakty.

Kibice Realu do Pereza: Ściągnij Ronaldo. Ten odpowiada i rozkłada ręce