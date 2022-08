Kibice Realu do Pereza: Ściągnij Ronaldo. Ten odpowiada. Króciutko

Sytuacja Cristiano Ronaldo w Manchesterze United jest niezwykle napięta. Wrócił do klubu w zeszłym roku z myślą, że odniesie w nim sukcesy, a tymczasem zespół zakończył miniony sezon Premier League na 6. miejscu w tabeli, ledwie kwalifikując się do Ligi Europy. Cristiano Ronaldo rozegrał we wszystkich rozgrywkach 38 spotkań, w których strzelił 24 gole.

Wszystko zaczęło się psuć jeszcze zanim Premier League wystartowała na nowo. Portugalczyk nie mógł dogadać się ze szkoleniowcem. Nie pojechał też z zespołem na przedsezonowy obóz przygotowawczy. Spekulowano, że Ronaldo odejdzie z Manchesteru United jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu Premier League, ale to również się nie udało. Według ostatnich doniesień piłkarz miał też podzielić szatnię United. Wszystko przez to, że robi z siebie "primadonnę" - pisze "The Sun". Jego kontrakt z klubem obowiązuje jeszcze przez rok.

W ostatnich tygodniach wiele mówi się więc o potencjalnych kierunkach Ronaldo w letnim okienku transferowym. Niektórzy kibice chcieliby go obejrzeć raz jeszcze w Realu Madryt. Dwóm udało się nawet zapytać o to Florentino Pereza, prezydenta Realu. "Podpisz kontrakt z Cristiano" - powiedzieli fani. Wtedy Perez zatrzymał się, odwrócił w ich stronę i odpowiedział: "Znowu? Ma 38 lat". Rozłożył później ręce i odszedł w ciszy.

To dość wymowne słowa Pereza o Ronaldo. Jak widać, Portugalczyk jest już za stary, by Real Madryt w ogóle myślał o ponownym sprowadzeniu go na Santiago Bernabeu. Nie można też powiedzieć, aby zespół Carlo Ancelottiego nie radził sobie bez 37-letniego Portugalczyka. W poprzednim sezonie Real sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów. Kilka dni temu zdobył też Superpuchar UEFA. Bezsprzecznym liderem zespołu został Karim Benzema, który świetnie wywiązuje się z tej roli.

