Xavi przekazał decyzję ws. transferu Aubameyanga. "100 procent"

Jednym z transferów FC Barcelony w letnim oknie był Robert Lewandowski, który odszedł z Bayernu Monachium za łączną kwotę 50 milionów euro, na co złożyło się 45 milionów euro podstawy oraz pięć milionów euro bonusów. Polski napastnik zdobył już pierwszą bramkę w barwach nowego klubu przeciwko meksykańskiemu Pumas (6:0) w ramach Pucharu Gampera. Od samego początku było jasne, że transfer Lewandowskiego oznacza pożegnanie z Pierre-Emerickiem Aubameyangiem lub Memphisem Depayem. Xavi zdecydował, kogo woli mieć w swoim zespole.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

Media: Xavi wybrał rywala dla Roberta Lewandowskiego. Woli Aubameyanga, a nie Depaya

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że Xavi Hernandez przekazał decyzję Joanowi Laporcie, co do rywala Roberta Lewandowskiego w nowym sezonie. Trener Barcelony woli mieć do dyspozycji Pierre-Emericka Aubameyanga, a nie Memphisa i "liczy w stu procentach na gabońskiego napastnika". Klub ceni w Aubameyangu jego wszechstronność na boisku, profesjonalizm i umiejętność strzelania goli. Dodatkowo były piłkarz Arsenalu tworzy dobrą atmosferę w klubie i miałby być gotowy zrezygnować z części swojej pensji w tym sezonie, by pomóc m.in. w ponownym zarejestrowaniu Ousmane Dembele.

Kataloński "Sport" zwraca jednak uwagę na to, że Chelsea wciąż walczy o pozyskanie Pierre-Emericka Aubameyanga. Szczególnie na niego nalega Thomas Tuchel, który miał Aubameyanga w Borussii Dortmund w latach 2015-2017 - wtedy napastnik strzelił 79 goli i zanotował 15 asyst w 95 meczach. Tuchel teraz wywiera presję na Todda Boehly'ego, nowego właściciela Chelsea, żeby złożył ofertę za 33-latka. W związku z tym z Barceloną pożegna się Memphis Depay, który ma odejść na zasadzie wolnego transferu do Juventusu.

FC Barcelona rozpocznie nowy sezon ligi hiszpańskiej od meczu z Rayo Vallecano, który odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Premium. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.