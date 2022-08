Szaleństwo z Lewandowskim opanowało Barcelonę. W końcu kibice usłyszeli: Agotado

- Mają rozmach - relacjonował Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl obecny w Barcelonie na prezentacji Roberta Lewandowskiego i sparingu z Pumas UNAM. Nasz korespondent nie mógł też nie odwiedzić oficjalnego sklepu na Camp Nou. A tam szaleństwo, bo akurat wjechała świeża dostawa liter "L" i "W", których brakowało najbardziej. Kibice więc niemalże rzucili się na koszulki z nazwiskiem polskiego napastnika.

Barcelona rozbiła bank dzięki Lewandowskiemu. 400 tys. euro obrotu jednego dnia

Szał na koszulki Lewandowskiego był tak duży, że sprzedawcy szybko stracili asortyment. "Agotado" - słyszeli klienci chcący spersonalizowaną koszulkę z nazwiskiem Polaka. Zwrot ten w języku polski oznacza: "skończyły się". Dotyczyło to zarówno rozmiarów dla dorosłych, jak i dla dzieci. WP SportoweFakty podaje kolejne szczegóły z dnia meczowego. "Tłok jest niesamowity" - relacjonuje dziennikarz z trzypiętrowego sklepu FC Barcelony. Dopiero później okazało się, że tego dnia punkt odwiedziło aż 35 tysięcy klientów. Tylko w niedzielę, 7 sierpnia, obroty sklepu wyniosły aż 400 tysięcy euro.

Według nieoficjalnych informacji "w ostatnich dniach niemal co druga koszulka zamawiana do personalizacji to: Lewandowski" - czytamy w artykule. W sklepie można też kupić koszulkę meczową z już naklejonym nazwiskiem Polaka. Ale te schodziły z półek najszybciej. FC Barcelona nie podała oficjalnych danych, ale w Hiszpanii słychać, że w dzień prezentacji Lewandowskiego sprzedano ponad tysiąc sztuk z jego nazwiskiem. Średnia dzienna sprzedaż w ostatnich dniach to zaś kilkaset sztuk. Od czasu transferu Lewandowski pozostaje jednym z najczęstszych wyborów wśród kibiców FC Barcelony.

Robert Lewandowski przeszedł do FC Barcelony za 45 mln euro. O transfer zabiegano na długo przed jego realizacją. W tym czasie wielokrotnie pytano w Hiszpanii, co o tym myślą kibice. Wyniki ankiet nie pozostawiały wątpliwości. Lewandowski bardzo często był najbardziej pożądanym zawodnikiem. Teraz kibice czekają na jego debiut w La Liga. FC Barcelona zagra pierwszy mecz w sobotę, 13 sierpnia. Rywalem będzie Rayo Vallecano.

Polskich kibiców uprzedzamy: będzie trzeba sięgnąć do portfeli, jeśli będziecie chcieli obejrzeć każdy mecz Lewandowskiego na hiszpańskich boiskach. Dotychczas odpowiedzialne za to były trzy stacje telewizyjne. La Liga pozostanie w dwóch, ale co z Pucharem Króla i Superpucharem Hiszpanii? Więcej na ten temat znajdziecie w tekście Kacpra Sosnowskiego, dziennikarza Sport.pl - TUTAJ>>>.

