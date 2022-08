Kompromitacja wisi nad Barceloną. Dwóch nowych piłkarzy może wkrótce odejść za darmo

FC Barcelona w letniej przerwie między sezonami bardzo aktywnie działa na rynku transferowym. Do klubu dołączyło aż pięciu nowych piłkarzy: Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie i Andreas Christensen. Przedłużono także wygasające umowy z Ousmane Dembele i Sergim Roberto. Żaden z wymienionych zawodników nadal nie został jednak zgłoszony do rozgrywek La Liga przez kłopoty finansowe klubu.

Przeciągające się kłopoty z rejestracją piłkarzy mogą sprawić, że FC Barcelona straci dwóch ze swoich nowych gwiazdorów, nim ci w ogóle zaliczą oficjalny debiut w bordowo-granatowych barwach. ESPN, powołując się na źródła w klubie, podaje, że Franck Kessie i Andreas Christensen zagwarantowali sobie w umowach możliwość odejścia z Barcelony za darmo, jeśli klub nie zgłosi ich do rozgrywek przed pierwszym meczem sezonu. Obaj będą mogli bez konsekwencji rozwiązać kontrakty i rozejrzeć się za nowym miejscem do gry.

ESPN podkreśla jednak, że nic nie wskazuje na to, by taki scenariusz miał wejść w życie. Prezydent Joan Laporta podobno zachowuje optymizm i jest przekonany, że wszystkich sprowadzonych graczy uda się zarejestrować na czas. Gdyby jednak się to nie udało, Barcelona zamierza negocjować z agentami Kessiego i Christensena, by ci nie zdecydowali się na odejście. Choć sezon La Liga rusza już w najbliższy weekend, piłkarzy rejestrować można do końca sierpnia.

Rozwiązaniem problemów FC Barcelony ma być uruchomienie czwartej dźwigni finansowej, czyli sprzedanie aktywów należących do klubu. W tym przypadku kolejnych 24,5 procent udziałów w Barca Studios. Władze wciąż negocjują także obniżenie wynagrodzeń Gerarda Pique i Sergio Busquetsa. Budżet podreperować mogą także pieniądze ze sprzedaży piłkarzy. Wiele mówi się o możliwym odejściu m.in. Memphisa Depaya.

Pierwszy mecz FC Barcelony w nowym sezonie La Liga odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21:00. Wówczas piłkarze Xaviego Hernandeza podejmą na Camp Nou Rayo Vallecano.

