Jak pójdzie Lewandowskiemu w Barcelonie? "To niemal na pewno mu się nie uda"

Według ekspertów STS Robert Lewandowski jest faworytem do tytułu króla strzelców hiszpańskiej La Liga. Odzwierciedla to kurs 2.85. Niemal takie same szanse ma jednak gwiazda Realu Madryt – Karim Benzema (kurs 3.00).

Według STS Lewandowskiemu znacznie trudniej będzie zdobyć koronę króla strzelców Ligi Mistrzów. Kurs na takie zdarzenie to już 10.00. Jako niemal niemożliwe z kolei, eksperci bukmachera oceniają szansę na to, by "Lewy" był najlepszym strzelcem w Hiszpanii i Lidze Mistrzów. Odzwierciedla to kurs 30.00. Bukmacherzy uważają, że Polak ma bardzo duże szanse, by zdobyć przynajmniej 15 goli w lidze (kurs 1.15), a całkiem spore na ponad 20 trafień (1.50). Według nich mało prawdopodobne, by Lewandowski zdobył minimum 35 goli, co udawało mu się w Niemczech.

Według STS, Lewy nie otrzyma w ciągu całych rozgrywek czerwonej kartki.

STS to legalny bukmacher. Gra u nielegalnych podlega karze. Hazard może uzależniać

Szczegółowe przewidywania analityków można znaleźć na stronie sts.pl.