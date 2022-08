Nieoczekiwana propozycja. Aubameyang pożądany. Chce go stary znajomy

13 bramek w 23 występach - to statystyki Pierre'a-Emericka Aubameyanga po transferze do FC Barcelony. Gabończyk, który trafił do Katalonii zimą tego roku, od razu stał się główną postacią w zespole Xaviego.

Mimo że napastnik zdobywał sporo bramek, to nie wiadomo, czy zostanie w klubie. Rywalizacja w zespole stała się ogromna i nie jest pewne, czy Aubameyang będzie otrzymywał zadowalającą liczbę minut. Pewne miejsce w ataku będzie miał Robert Lewandowski, a na skrzydłach w lepszej sytuacji na początku sezonu są Raphinha i Ousmane Dembele. A trzeba dodać, że Xavi do dyspozycji ma jeszcze Ansu Fatiego i Ferrana Torresa.

Niewykluczone, że Aubameyang już latem zdecyduje się odejść z FC Barcelony. Odejście zawodnika mogłoby być na rękę klubowi, który wciąż szuka pieniędzy, by zarejestrować wszystkich sprowadzonych latem piłkarzy. I tu z pomocną dłonią może wyjść Chelsea.

Tuchel chce Aubameyanga

Londyńczycy poszukują napastnika po tym, jak w letnim okienku transferowym odeszli Romelu Lukaku oraz Timo Werner. Pierwszy został wypożyczony do Interu Mediolan, drugi sprzedany do RB Lipsk. Po transferze Niemca trener Chelsea - Thomas Tuchel - miał poprosić o co najmniej jednego zawodnika do ataku.

Wybór miał paść na Aubameyanga, którego Niemiec zna ze współpracy w Borussii Dortmund. Panowie pracowali ze sobą przez dwa lata, zdobywając Puchar Niemiec. Znany dziennikarz - Fabrizio Romano - poinformował, że Tuchel namawia właściciela klubu - Todda Boehly'ego - do złożenia oferty za napastnika. Chociaż żadna propozycja dla FC Barcelony jeszcze nie padła, to można spodziewać się, że jest ona kwestią kilku najbliższych dni.

Transfer do Chelsea byłby dla Aubameyanga powrotem do Premier League. Przed transferem do FC Barcelony napastnik przez cztery lata grał w Arsenalu, z którym zdobył Puchar Anglii w 2020 roku, a rok wcześniej zagrał w finale Ligi Europy. Gabończyk zagrał w klubie 163 mecze, w których strzelił 92 gole.