Nie tylko Lewandowski i Barcelona. 28 piłkarzy w stanie zawieszenia. Nie mogą grać

Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i przeniósł się do FC Barcelony. Polak dołączył do drużyny podczas przedsezonowego tournee po Stanach Zjednoczonych. Za oceanem wystąpił w trzech meczach towarzyskich - z Realem Madryt (1:0), Juventusem (2:2) i New York Red Bull (2:0). Z kolei w niedzielę zadebiutował na Spotify Camp Nou w trakcie meczu o Puchar Gampera, wygranym przez Barcelonę 6:0. To właśnie w tym spotkaniu 33-letni napastnik zdobył pierwszą bramkę. Dodatkowo zaliczył dwie asysty i został wybrany najlepszym piłkarzem tego meczu.

Lewandowski jednym z 28 piłkarzy niezarejestrowanych w La Liga

Teraz przed Polakiem jedno z najważniejszych spotkań w barwach Barcelony, a więc debiut w La Liga. Już w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21 kataloński klub podejmie u siebie Rayo Vallecano. Jednak Lewandowski nadal nie może być pewny udziału w tym meczu. Bowiem wicemistrzowie Hiszpanii nie rozwiązali jeszcze kwestii związanej z rejestracją piłkarza.

Na drodze stoją problemy finansowe. Władze Barcelony uruchomiły już trzy "dźwignie finansowe". Dodatkowo na obniżenie pensji zgodzili się Gerard Pique i Sergio Busquets. Tylko że nadal nie wiadomo, czy zaoszczędzone w ten sposób pieniądze pozwolą na rejestrację nowych piłkarzy. W takiej samej sytuacji, co polski napastnik, znajdują się także Franck Kessie, Jules Kounde, Raphinha, Andreas Christensen, Sergi Roberto i Ousmane Dembele.

Co ciekawe, Barcelona nie jest jedynym klubem w La Liga, który nie zarejestrował jeszcze wszystkich swoich zawodników. W podobnym położeniu jest aż dziewięć z pozostałych 19 zespołów Primera Division. W całej lidze hiszpańskiej niezarejestrowanych pozostaje aż 28 piłkarzy - informuje Cope.es

