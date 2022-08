"Lewandowski jest piłkarzem, który może to zrobić. Takiego gracza Xavi potrzebował"

Robert Lewandowski zachwycił kibiców Barcelony w meczu o Puchar Gampera z meksykańskim Pumas (6:0). Polski napastnik zdobył bramkę i zanotował dwie asysty przy trafieniach Pedriego, a katalońskie media zachwycały się jego występem. "Wszystkie jego ruchy są bardzo inteligentne. Wie, jak pomagać, obracać się i łączyć. Bez wątpienia Polak jest 'dziewiątką', której potrzebowała Barca" - czytamy. Wcześniej Lewandowski zagrał w trzech meczach Barcelony w przedsezonowym tournee, ale nie trafił ani razu.

Litmanen zachwyca się transferem Lewandowskiego. "Xavi kogoś takiego potrzebował"

Jari Litmanen rozmawiał z hiszpańskim dziennikiem "Marca" przed rozpoczęciem nowego sezonu ligi hiszpańskiej. Były reprezentant Finlandii uważa, że transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony jest dla niej dobrym ruchem, ale też jest to dobra wiadomość dla Xaviego. - Każdy chce mieć takiego piłkarza jak Lewandowski. On będzie bardzo ważny dla Barcelony i jest dokładnie takim piłkarzem, jakiego Xavi potrzebował w tym zespole - powiedział.

Były piłkarz Barcelony z lat 1999-2001 zwrócił uwagę na to, jaki wpływ na grę klubu z Katalonii może mieć Robert Lewandowski w nowym sezonie. 51-latek widzi tu możliwość transformacji Barcelony po transferze polskiego napastnika. - Barcelona tym samym może zdominować grę poza polem karnym, ale też strzelać więcej goli w polu karnym. To trudna sztuka, ale Lewandowski jest piłkarzem, który może to zrobić - dodał Litmanen.

Robert Lewandowski zainauguruje zmagania w lidze hiszpańskiej w sobotę 13 sierpnia. Wtedy rywalem FC Barcelony będzie Rayo Vallecano, a spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Premium. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.