Legenda ocenia transfer Lewandowskiego. "Dzięki Bogu"

David Villa nie ma wątpliwości, że Robert Lewandowski jest bardzo cennym zawodnikiem w FC Barcelonie. - Dzięki Bogu dołączył do niej i do La Liga - powiedział mistrz świata z 2010 roku w DAZN. Villa podjął współpracę z telewizją, przez co będzie miał więcej szans do oceny występów Polaka.

