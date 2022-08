Sergio Busquets zdecydował o odejściu z Barcelony i wybrał nową ligę. Sensacyjne wieści

Wiele wskazuje na to, że przygoda Sergio Busquetsa z FC Barceloną dobiega do końca. Pomocnik zgodził się na obniżenie pensji, aby wesprzeć finansowo klub, ale nie zamierza przedłużać wygasającej w przyszłym roku umowy. Zawodnik może trafić do Interu Miami.

Fot. Joan Monfort / AP