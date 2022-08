"Przez dwa lata miałem narzucony hiszpański styl" - Lewandowski gotowy był na to od dawna

Robert Lewandowski w rozmowie z meczyki.pl zdradził, co przekonało go do transferu do Barcelony. - Od razu poczułem, że jestem tutaj nie tylko mile widziany, ale w ich odczuciu wręcz niezbędny - przyznał polski napastnik po rozmowach z Xavim i Laportą.

