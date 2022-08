Frenkie de Jong ma dość władz Barcelony. "Okopał się. Maksymalne napięcie"

FC Barcelonie zależy na tym, by zmniejszyć zarobki Frenkiego de Jonga. Katalończycy chcą, aby zgodził się na obniżkę pensji, albo w ogóle odszedł z zespołu. Holender ma zupełnie inne spojrzenie na tę sprawę. Obie strony nie mogą dojść do porozumienia, dlatego jak podaje "The Athletic", FC Barcelona zebrała dowody świadczące, że zapisy w kontrakcie De Jonga mają znamiona przestępstwa. Niewykluczone, że sprawa zostanie wyjaśniona w postępowaniu sądowym.

Barcelona wywiera tym samym bardzo dużą presję na piłkarzu. Ten, jak się okazuje, ani myśli się jej poddawać. Pisze o tym kataloński "Sport". Z tekstu dowiadujemy się, jaka była reakcja obozu zawodnika na groźby Barcelony. Oczywiście zaskoczenia tutaj nie ma.

"Środowisko piłkarza nie chce nic słyszeć o Barcelonie, ponieważ uważa, że ??wykorzystują jego nowy kontrakt jako broń do wywierania na nim presji i są zdeterminowani, aby zablokować jego przyszłość. Jeśli sprawy się nie odwrócą, de Jong nie ma zamiaru ani odejść, ani negocjować obniżki wynagrodzenia, biorąc pod uwagę, że są to odroczone pieniądze, które należą do niego. Agentom nie podobał się też fakt, że nowy kontrakt zawodnika jest praktycznie publiczny, więc odmawiają negocjacji" – czytamy w tekście.

Barcelona wysłała pismo do agentów de Jonga w połowie lipca. Poinformowała w nim właśnie o tym, że jego kontrakt został zawarty niezgodnie z prawem. Wówczas Barcelona miała na stole ofertę za de Jonga z Manchesteru United. "Agenci uważają, że klub próbował wyrzucić piłkarza lub, jeśli nie dojdzie do porozumienia, prawie jednostronnie obniżyć pensję" – pisze dziennikarz "Sportu".

Według informacji gazety, de Jong w tamtym momencie postanowił zakończyć wszelkie negocjacje dotyczące odejścia. Oprócz Manchesteru starała się o niego również Chelsea. Londyński klub oferował mu nawet taką samą pensję, jaką ma w Barcelonie. Ale Holender uznał, że nie będzie poddawał się presji. Nie chce też bezpośrednio negocjować z Barceloną. Zostawił to swoim agentom, ale ci też nie kwapią się do rozmów z klubem.

"Sport" pisze o "maksymalnym napięciu" w tej sytuacji. Zarówno prezydent klubu Joan Laporta jak i trener Xavi Hernandez zwrócili się do piłkarza, aby trochę stonować nastroje. Obaj zapewnili zawodnika, że jest on w planach zespołu na przyszły sezon. W tekście czytamy, że "w tych rozmowach zwrócono mu również uwagę, że byłoby dobrze, gdyby przemyślał swoją pozycję i obniżył pensję dla dobra klubu". Dodano jednak, że na razie de Jong nie dał żadnego znaku, że chce to zrobić.

Kilka dni temu w sieci pojawiło się zestawienie zarobków piłkarzy FC Barcelony. Według informacji portalu "Capology", Frenkie de Jong jest najlepiej opłacanym piłkarzem w drużynie. Holender, według zestawienia, inkasuje ponad 560 tysięcy euro tygodniowo. To daje ponad 29 milionów euro rocznie. Gdyby wypełnił cały kontrakt, to zarobiłby ponad 116 milionów euro.

