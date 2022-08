Lewandowski totalnie odmieniony. "Jego ruchy faktycznie były ospałe"

Robert Lewandowski po wielu tygodniach negocjacji został piłkarzem Barcelony. Polak musiał wykazać się cierpliwością, bo ostatecznie nie udało się dopiąć wszystkiego przed początkiem obozu treningowego Bayernu Monachium. Lewandowski musiał stawić się w stolicy Bawarii, żeby trenować ze swoim byłym już zespołem.

Niemieccy dziennikarze śledzili wówczas każdy krok Lewandowskiego. Wytykano mu, że nie wykonywał karnych pompek, nie przykładał się do ćwiczeń i spóźniał się na zbiórki. To nie trwało jednak długo. W końcu Lewandowski mógł wyjechać do Barcelony i tam został zaprezentowany na oczach około 57 tysięcy kibiców. Na Camp Nou Polak zachowywał się już zupełnie inaczej. Był uśmiechnięty i nie miał problemów z pokazaniem swoich umiejętności technicznych.

Zachowanie Lewandowskiego przed i po transferze do Barcelony w rozmowie z "Faktem" przeanalizował Łukasz Kaca, ekspert od mowy ciała. - Podczas treningów w Bayernie widzieliśmy u naszego kapitana reprezentacji opuszczone barki, pochyloną głowę. Jego ruchy faktycznie były ospałe. Ewidentnie to był facet, który nie był zadowolony z sytuacji, w której się znalazł. Robert często chował się za swoimi rękoma albo często je krzyżował. Po tym było widać, że jest delikatne wycofanie – powiedział, komentując mowę ciała piłkarza jeszcze przed wyjazdem do Katalonii.

- Teraz jest zupełnie inaczej. Nasz piłkarz długo rozmawiał, szeroko uśmiechał się i co najważniejsze nie było gestów świadczących o tym, że coś jest nie tak. Luz i miękkość ruchów — te dwie cechy są najbardziej widoczne u Roberta. Tutaj mamy wyprostowaną klatkę piersiową, wyprostowaną głowę, ręce luźno puszczone wzdłuż ciała. Robert nie robi dziwnych ruchów, nie zakrywa się rękoma. Widać bardzo wyluzowaną postawę całego ciała. Ważny jest też szczery uśmiech – to z kolei opis zachowań piłkarza już na Camp Nou.

Lewandowski już doczekał się swojego pierwszego gola dla FC Barcelony. Reprezentant Polski trafił do siatki w wygranym 6:0 spotkaniu z UNAM Pumas o Puchar Gampera. "Duma Katalonii" w pierwszej kolejce La Liga zmierzy się natomiast z Rayo Vallecano.

