Lewandowski najlepiej dogaduje się z trzema piłkarzami Barcelony. Już jest liderem

Robert Lewandowski 19 lipca oficjalnie został zawodnikiem FC Barcelony, z którą związał się czteroletnim kontraktem. Jako nowy nabytek klubu zaprezentowano go podczas tourne po Stanach Zjednoczonych, w trakcie którego Polak rozegrał pierwszy mecz w nowych barwach. Były napastnik Bayernu Monachium wyszedł w podstawowym składzie podczas hitowego spotkania z Realem Madryt.

Choć jest to początek Polaka w katalońskiej drużynie, media już zauważają początki nowej przyjaźni. Lewandowski dużo czasu, zarówno na treningach jak i poza nimi, spędza z innym napastnikiem, Ansu Fatim. Obaj zawodnicy mają stanowić o ofensywnej sile zespołu, a dobre zgranie poza boiskiem może przełożyć się również na efektowną współpracę na murawie. Dla 19-latka będzie to czwarty sezon w Barcelonie. W poprzednich rozgrywkach przez dłuższy czas walczył on jednak z kontuzjami i zaprezentował się jedynie dziesięciu spotkaniach. Jeżeli więc tym razem zdrowie mu dopisze, kibice na Camp Nou mogą być świadkami wielu wspaniałych występów wspomnianego duetu.

Robert Lewandowski trzyma się z Ansu Fatim

Wcześniej Barcelona pokazała nagranie, na którym widzimy, jak Lewandowski trenuje z Fatim. Był też filmik, na którym obaj w dobrych humorach spacerują po ośrodku treningowym. Teraz po sieci krąży nagranie wykonane w tunelu Camp Nou przy okazji spotkania Barcelony z Pumas UNAM (6:0). Lewandowski złapał Fatiego za barki, a potem lekko go przytulił.

Mimo że Lewandowski jest nowy w zespole, to szybko stał się w szatni jednym z liderów. Taka zresztą rola została dla niego przewidziana. Polak jest wsparciem chociażby dla młodych piłkarzy Barcelony. - Zawsze wychodziłem z założenia, że jeśli mogę się z kimś podzielić wskazówkami, to staram się to robić, bo to może pomóc drużynie. A wiem, że nie każdy ma ku temu odwagę – powiedział na konferencji prasowej dla polskich mediów. Na pytanie, z którymi młodymi zawodnikami najlepiej się dogaduje, wymienił Ansu Fatiego, Pedriego i Gaviego. - Są głodni wiedzy i chcą się rozwijać. Są już na takim poziomie, a jeszcze wiele przed nimi – przyznał.