Barcelona przestała się patyczkować. De Jong ma problem. Najcięższe działa

- Frenkie chce zostać i my chcemy, żeby został. To jest najważniejsze. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby został w klubie i oczekujemy, że zawodnik także zrobi wszystko, co możliwe - mówił pod koniec lipca Joan Laporta, prezydent FC Barcelony. A przez to rozumiał zmiany w kontrakcie Frenkiego de Jonga, który jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w klubie. Według Capology.com jego pensja wynosi blisko 30 mln euro rocznie (brutto). W sezonie 2019/20 wynosiła zaś 25 milionów.

Warunki kontraktu 25-latka ustalał jeszcze poprzedni zarząd FC Barcelony. Dziś stanowią one bardzo poważny problem. Budżet na wynagrodzenia jest przekroczony o 40 proc. i klub musi coś z tym zrobić, aby móc normalnie funkcjonować. Obniżka pensji dotyczy nie tylko De Jonga. O to samo poproszono m.in. Gerarda Pique czy Sergio Busquetsa. Na niższe zarobki zgodził się też nowy nabytek, Jules Kounde.

Z Frenkiem de Jongiem są jednak problemy, bo ani on, ani jego środowisko nie chcą zgodzić się na zmianę warunków kontraktu. Pomocnik nie chce też odejść, choć oferty wciąż spływają. Jak udało się ustalić "The Athletic", władzom FC Barcelony powoli kończy się cierpliwość i mogą wyciągnąć najcięższe działa.

Holender miał już zostać poinformowany, że klub chce wrócić do jego poprzedniej umowy, argumentując decyzję tym, że "warunki przekazane mu przez poprzedni zarząd mają znamiona popełnienia przestępstwa i stanowią podstawę do podjęcia działań prawnych przeciwko osobom zaangażowanym w tę sprawę". Hiszpańskie media piszą, że o istnieniu dowodów w tej sprawie poinformowano piłkarza już 15 lipca. Aktualną umowę De Jonga podpisano w październiku 2020 roku. Obowiązuje ona do 2026 r.

