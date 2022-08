Messi w konflikcie z Lewandowskim. Hiszpanie ujawniają. Bez powrotu

Leo Messi w ostatnich godzinach stał się bohaterem mediów za sprawą sensacyjnych doniesień Catalunya Radio. Podano, że Joan Laporta rozpoczął rozmowy z otoczeniem piłkarza, by ten latem przyszłego roku wrócił do FC Barcelony i zakończył w niej karierę. Messi miałby otrzymać na Camp Nou roczny lub dwuletni kontrakt.

Messi nie chce wracać do Barcelony przez Lewandowskiego. "Ignoruje Laportę"

Hiszpański dziennik "El Pais" dementuje jednak te doniesienia. Jak czytamy, "Messi ignoruje Laportę". Piłkarz podobno nie jest zainteresowany powrotem do starej drużyny i liczy, że osiągnie sukces z Paris Saint-Germain. Jest jednak jeszcze jeden czynnik, który sprawia, że Messi nie chce wracać do stolicy Katalonii. Jest nim transfer Roberta Lewandowskiego.

"El Pais" zauważa, że Polak to jeden z nielicznych piłkarzy, z którymi Messi ma otwarty konflikt. Wszystko zaczęło się podczas gali Złotej Piłki w 2021 roku. Messi, który otrzymał nagrodę, w swojej przemowie zauważył, że Lewandowski powinien był triumfować rok wcześniej. Jak pamiętamy, plebiscyt jednak odwołano z powodu pandemii koronawirusa.

- Robert, myślę, że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku, "France Football" powinno ci ją przyznać. Wszyscy wiemy, że ci się to należało, byłeś wtedy zwycięzcą i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii. Moim zdaniem powinieneś mieć to trofeum w swoim domu - powiedział Argentyńczyk.

Kilka dni później Lewandowski odniósł się do słów Messiego w wywiadzie po jednym z meczów Bayernu Monachium. - Chciałbym, żeby to była szczera deklaracja wielkiego piłkarza, by nie były to puste słowa. Oczywiście nie napinam się, nie napalam - powiedział. Słowa te dotarły do Messiego i wyraźnie nie był zachwycony tym, że Polak sugeruje mu nieszczerość. - Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to, co powiedział, nie przywiązywałem do tego większej wagi. Ale słowa, które powiedziałem w tamtym momencie, pochodziły z serca i dlatego, że naprawdę tak czułem - stwierdził Messi w rozmowie z "TyC Sports".

Dodatkowo, dziennikarze gazety zauważają także, że mało prawdopodobny jest występ obu piłkarzy w jednej drużynie z bardziej prozaicznego powodu. "Lewandowski gra na tej samej pozycji, na której Messi zamierza zakończyć karierę" - czytamy.

