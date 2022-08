Holender atakuje Barcelonę. "Nie mogę już dłużej słuchać ich hasła: Więcej niż klub"

Barcelona latem chciała pozbyć się 25-letniego pomocnika Frenkiego de Jonga po to, by odciążyć klubowy budżet. Holender ma jedną z najwyższych pensji w zespole. Jeszcze za rządów Josepa Marii Bartomeu zagwarantował sobie podwyżkę, która wejdzie w życie od nowego sezonu. Na jej mocy będzie inkasował blisko 30 milionów euro brutto rocznie. To ogromny kłopot dla klubu, który nadal tonie w długach.

Jak się okazuje, gigantyczna podwyżka de Jonga to tylko jeden z problemów Barcelony. Według doniesień mediów Barcelona cały czas jest winna de Jongowi blisko 17 mln euro z tytułu zaległych pensji. Pomocnik nie chce z tych pieniędzy rezygnować, dlatego nie zgadza się na podpisanie kontraktu z nowym klubem.

Co więcej, Barcelona chce znów porozumieć się z de Jongiem w sprawie obniżenia jego pensji, jeśli Holender chce zostać nadal na Camp Nou. W ten sposób hiszpański klub chciałby odciążyć swój budżet po szalonym okienku transferowym.

Waterreus: Barcelona szantażuje Frenkiego de Jonga

To z kolei sprowokowało Ronalda Waterreusa, byłego bramkarza m.in. PSV i reprezentacji Holandii, który skrytykował w ostrych słowach władze Barcelony. - Nie mogę dłużej słuchać ich hasła "Więcej niż klub". Barcelona to komercyjny potwór. W moim oczach symbolizuje wszystko, co sprawia, że futbol współcześnie jest tak brzydki - powiedział były bramkarz PSV Eindhoven w rozmowie z holenderskim "Algemeen Dagblad".

- To, w jaki sposób szantażują Frenkiego de Jonga, jest tego przykładem. Myślę jednak, że zachowa spokój i zostanie w tym klubie. Chyba że zaczną go nękać i próbować odebrać jego szansę na udział w mistrzostwach świata. Wówczas byłoby dla niego lepiej, gdyby odszedł do Manchesteru United - zakończył.

De Jong przeniósł się do Barcelony w lipcu 2019 roku. Od tego momentu wystąpił w 138 meczach. Zdobył w nich 13 bramek i zaliczył 17 asyst. Branżowy portal Transfermarkt.de wycenia go na 60 milionów euro.

