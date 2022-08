Rozmowy ruszyły. Wielki powrót Messiego jest naprawdę możliwy

Przed rokiem Leo Messi po ponad dwudziestu latach spędzonych w FC Barcelonie, był zmuszony odejść. Pogrążony w długach klub nie był w stanie zaproponować Argentyńczykowi nowego kontraktu i ten odszedł do Paris Saint-Germain. W pierwszym roku gry we Francji spisywał się bardzo przeciętnie. W 34 występach zdobył tylko 11 bramek. Szybko pojawiły się doniesienia, że w Paryżu nie czuje się najlepiej i już myśli o zmianie otoczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski zrobił furorę. Tego nie pokazali w TV podczas prezentacji

FC Barcelona już pracuje nad powrotem Messiego. Rozmowy rozpoczęte

Najwięcej mówiło się o możliwym powrocie Messiego do Barcelony. Plotki podgrzewał także Joan Laporta, który przy wielu okazjach podkreślał, że liczy na to, że uda się ponownie sprowadzić 35-latka na Camp Nou. - Jest to aspiracja, którą mam jako prezydent i chciałbym, aby tak się stało. Byłem współodpowiedzialny za jego odejście, które uważam za tymczasowe. Etap Messiego w Barcelonie nie zakończył się tak, jak wszyscy chcieliśmy. Miały wpływ ekonomiczne powody i mamy dług moralny wobec Leo. Chcielibyśmy, aby zakończył karierę w koszulce Barcy i otrzymał owacje na stojąco od tysięcy kibiców - mówił niedawno.

FC Barcelona miała jeszcze jednego bohatera. Wyjątkowe pożegnanie [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Choć sytuacja nieco się zmieniła i Messi kapitalnie zaczął nowy sezon w PSG, Barcelona nie rezygnuje z planów odzyskania swojej legendy. Catalunya Radio podaje, że Laporta już rozpoczął rozmowy z otoczeniem piłkarza w sprawie ewentualnego transferu, do którego miałoby dojść latem 2023 roku. Wówczas wygaśnie umowa gwiazdora z PSG i jeśli strony nie zdecydują się jej przedłużyć, zostanie on wolnym zawodnikiem.

Catalunya Radio zaznacza, że coraz mniej prawdopodobny staje się wyjazd Leo Messiego do USA i zakończeniu kariery w MLS, wzorem wielu innych gwiazd piłki nożnej. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że Messi rozstanie się z futbolem w swoim ukochanym klubie. Miałby otrzymać umowę obowiązującą przez rok lub dwa lata.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.

Złe wieści dla Fabiańskiego po zderzeniu z Haalandem. "Nie miał czucia w nodze"