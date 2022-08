FC Barcelona miała jeszcze jednego bohatera. Wyjątkowe pożegnanie [WIDEO]

FC Barcelona w niedzielę wieczorem sięgnęła na Camp Nou po pierwsze trofeum w nowym sezonie. Wicemistrzowie Hiszpanii wygrali aż 6:0 z meksykańskim Pumas UNAM, zdobywając tym samym Puchar Gampera. Doskonale w tym meczu spisał się Robert Lewandowski - polski napastnik w swoim nieoficjalnym debiucie na stadionie Barcelony zdobył bramkę i zanotował dwie asysty, zostając tym samym najlepszym zawodnikiem spotkania.

Po meczu o Puchar Gampera doszło do wyjątkowej okoliczności. Piłkarze FC Barcelony postanowili uroczyście pożegnać Daniego Alvesa. Brazylijczyk przez lata grał w hiszpańskim klubie, powrócił do niego w 2021 roku i po roku odszedł do Pumas UNAM, z którym Barcelona grała w niedzielę. Tę okazję wykorzystano, by podziękować Brazylijczykowi za jego wkład w sukcesy klubu.

Lewandowski przemówił do kibiców po kapitalnym debiucie na Camp Nou

A sukcesów Alvesa w Barcelonie nie brakowało. Sześć tytułów mistrza Hiszpanii, cztery Puchary Króla, trzykrotnie sięgał po Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwo świata. Nic więc dziwnego, że Barcelona chciała uroczyście podziękować za jego grę w barwach hiszpańskiego klubu.

