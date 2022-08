Nowy kolega zachwycony współpracą z Lewandowskim. "To ogromny przywilej"

FC Barcelona pokonała Pumas UNAM 6:0, a bohaterem spotkania został Robert Lewandowski. Wystarczyły jedynie trzy minuty, by Polak strzelił pierwszego gola w barwach katalońskiej drużyny. Następnie popisał się dwoma znakomitymi asystami przy trafieniach Pedriego. To był wymarzony debiut 33-letniego napastnika na Spotify Camp Nou - został on także wybrany najlepszym piłkarzem tego spotkania.

Pedri zachwycony współpracą z Lewandowskim. "To ogromny przywilej móc z nim grać"

Po meczu zagraniczne media były pod wrażeniem znakomitego porozumienia pomiędzy Lewandowskim a Pedrim. "Magiczne połączenie między Lewandowskim i Pedrim było ozdobą pierwszej połowy. Ich współpraca, polegająca na dzieleniu się bramkami i asystami, musiała zrobić wrażenie przed przerwą, kiedy FC Barcelona dała na boisku prawdziwe show", "Niewiele czasu potrzebowali piłkarze katalońskiej drużyny, by imprezę spod stadionu przenieść na murawę. Wystarczyło zaledwie pięć minut, by Lewandowski i Pedri dwukrotnie rozmontowali obronę rywali" - czytamy na portalach.

"Napastnik, którego brakowało w Barcy" - zachwyty nad debiutem Lewandowskiego na Camp Nou

Zachwycony ze współpracy był również młody Hiszpan, któremu dwukrotnie udało się pokonać bramkarza rywali dzięki podaniom polskiego napastnika. - Nie miałem żadnego problemu, by nawiązać kontakt z takim piłkarzem, jakim jest Lewandowski. Zawsze staram się czerpać z jego doświadczenia jak najwięcej i szukam go na murawie. To ogromny przywilej móc z nim grać. Wierzę, że Robert da wiele radości naszym kibicom - podkreślił Pedri w rozmowie z Barca TV.

- Zależało nam, by triumfować w tym spotkaniu i pokazać się fanom na Camp Nou z jak najlepszej strony. Zadanie to udało się zrealizować w 100 procentach, dlatego jestem bardzo szczęśliwy. Już czekamy z niecierpliwością na rozpoczęcie tego sezonu. Mamy duże oczekiwania i jesteśmy bardzo zmotywowani, by walczyć o zwycięstwo w każdym spotkaniu - zakończył Pedri.

Teraz przed FC Barceloną pierwsze spotkanie ligowe. W nim kataloński zespół zmierzy się z Rayo Vallecano. Spotkanie zaplanowano na sobotę 13 sierpnia, na godzinę 21. Nie wiadomo jednak, czy Lewandowski oraz inni pozyskani tego lata zawodnicy, wystąpią w tym meczu. Bowiem wicemistrzowie Hiszpanii nie zarejestrowali jeszcze nowych piłkarzy. Problemem są kwestie finansowe, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

"Lewy, oddam pierogi". Kibic przygotował nietypową propozycję dla Lewandowskiego

