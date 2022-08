Robert Lewandowski strzela pierwszego gola w barwach FC Barcelony! Wystarczyły trzy minuty [WIDEO]

Zarzucano mu, że nie strzelał podczas tournée w USA. Ale Robert Lewandowski nie ukrywał, że tamten czas uznaje za bardzo dobrze przepracowany. I mamy tego wynik, gdy Polak tylko pojawił się na Camp Nou. W niedzielę o godz. 20:00 zaczął się ostatni przedsezonowy sparing FC Barcelony. Jej rywalem jest Pumas UNAM.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lewandowskiemu wystarczyły zaledwie trzy minuty. Tak Polak strzela dla FC Barcelony

Jeden z pierwszych kontaktów z piłką Roberta Lewandowskiego zamienił się w gola. Napastnik świetnie wybiegł za plecy obrońców Pumas UNAM, a tam w tempo zagrał mu Pedri. Polak minął jeszcze bramkarza drużyny przeciwnej i z ostrego kąta wkręcił piłkę przy krótkim słupku. To było jego pierwsze trafienie w nowym klubie. Nagranie całej sytuacji obejrzycie poniżej:

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Minęły zaledwie dwie minuty, a Lewandowski odwdzięczył się Pedriemu za wcześniejszą asystę. Tym razem to on podawał do młodszego kolegi z drużyny, a zawodnik z numerem 8 pokonał bramkarza Pumas UNAM praktycznie w ten sam sposób. Minął go i skierował piłkę do pustej bramki.

Tak Camp Nou przywitało Lewandowskiego. Szaleństwo. Przyjemnie posłuchać [WIDEO]

W 10. minucie na listę strzelców wpisał się Ousmane Dembele. Francuz zdobył bramkę po asyście Raphinhi. A w 19. minucie na Camp Nou znów mieliśmy Lewandowski show. 33-letni napastnik raz jeszcze asystował i znów przy trafieniu Pedriego.

FC Barcelona wygrała sparingu 6:0. W drugiej połowie po jednym golu strzelili Pierre Emerick-Aubameyang oraz Frenkie De Jong. Zapis relacji na żywo znajduje się na naszym portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku