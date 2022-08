Sukces Barcelony. Kolejny niechciany zawodnik sprzedany. Tym razem do Premier League

Bournemouth zbroi się na nowy sezon podobnie, jak FC Barcelona. Beniaminek Premier League potrzebuje tego, aby po wywalczeniu awansu móc utrzymać się na najwyższym szczeblu. Latem do klubu dołączyli Joe Rothwell, Ryan Fredericks i Marcus Tavernier. W niedzielę potwierdzono też transfer bramkarza. Neto podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Neto znalazł nowy klub. Zamienia Hiszpanię na Anglię

- Mieć możliwość przyciągnięcia do siebie piłkarza kalibru Neto, jest bardzo przyjemne. To prawdziwy skok dla klubu i jesteśmy zachwyceni, że zdecydował się do nas dołączyć. Ma ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie gry, więc jestem pewien, że będzie dla nas ogromnym atutem - powiedział Neill Blake, dyrektor generalny AFC Bournemouth.

Neto może się przydać zespołowi, który dopiero co trafił na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Anglii. Ma doświadczenie nie tylko w La Liga, ale też w Serie A. W swojej karierze sięgał po tytuły mistrza Włoch, zdobył Puchar i Superpuchar Włoch, a do tego też Puchar Króla w Hiszpanii.

Bournemouth rewelacyjnie zaczęło bieżący sezon Premier League. W pierwszej kolejce drużyna wygrała 2:0 z Aston Villą. Dużo trudniejsza będzie 2. kolejka, bowiem rywalem będzie broniący tytułu mistrz Anglii, Manchester City.

