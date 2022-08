Oficjalnie: Isco wreszcie znalazł nowy klub

Kontrakt Isco z Realem Madryt wygasł wraz z końcem czerwca br. Od tamtego czasu piłkarz pozostawał bez klubu, będąc poza treningiem. W pewnym momencie pojawiały się nawet wątpliwości, czy pomocnik znajdzie pracę w którymś z czołowych zespołów. Jak się okazuje, 30-latek będzie musiał teraz ostro zabrać się do nadrabiania zaległości, bowiem Sevilla oficjalnie ogłosiła podpisanie z nim kontraktu.

Isco nowym zawodnikiem Sevilli

Klub za Andaluzji poinformował, że Isco dołączył do drużyny na zasadzie wolnego transferu. Pomocnik związał się z nowym zespołem dwuletnim kontraktem, który obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Obie strony długo nie mogły dojść do porozumienia ze względu na rozbieżności finansowe, ale piłkarz ostatecznie obniżył swoje oczekiwania, co doprowadziło do pomyślnego końca negocjacji.

Trzeba podkreślić, że ten ruch ze strony piłkarza może oznaczać determinację wynikającą z chęci gry pod wodzą Julena Loupeteguiego, który prowadzi Sevillę. Dlaczego? Ponieważ obaj mają bardzo dobre relacje i przede wszystkim pomocnik za czasu kadencji szkoleniowca w reprezentacji Hiszpanii i Realu Madryt był główną postacią obu zespołów. Zapewne Hiszpan ma nadzieję na to, że podobnie będzie tym razem, zwłaszcza ze względu na jego bardzo nieudany ostatni okres w drużynie z Santiago Bernabeu.

Isco w Madrycie szybko podbił serca kibiców. Później jego "czary" był coraz słabsze

Kiedy latem 2013 roku Real Madryt kupował Isco z Malagi za kwotę 30 milionów euro w stolicy Hiszpanii wiązano z tym transferem duże nadzieje. Już wówczas było powszechnie wiadomo, że pomocnik ma nieprzeciętne umiejętności techniczne. Isco nigdy nie miał znakomitych liczb, ale potrafił być wartością dodaną dla drużyny i na dodatek potrafił dawać coś ekstra, w postaci niekonwencjonalnych zagrań i sztuczek, na co Bernabeu wielokrotnie reagowało aplauzem. W najlepszym sezonie 2016/2017 w 30 meczach na poziomie LaLiga zdobył 10 bramek i zanotował osiem asyst.

Niestety, z czasem Hiszpan stawał się wręcz hamulcowym w drużynie, spowalniając akcję, biegając wszerz z piłką, nie potrafiąc odnajdywać kolegów na boisku, a co dopiero drogi do siatki. Wystarczy tylko powiedzieć, że w ostatnich trzech sezonach ligowych Isco strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty..., a w minionych rozgrywkach spędzi na boisku już tylko 324 minuty. W jego grze był coraz mniej chęci i pasji, co potwierdzało, że coś już się wyczerpało, dlatego Sevilla ma być dla niego miejscem, w którym Julen Lopetegui wykrzesa z niego to, co najlepsze i przywróci blask zawodnika, który wypłynął na szerokie wody jeszcze w Valencii.

