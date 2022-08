Lewandowski zadbał o Polaków. Barcelona się zgodziła. "Coś absolutnie historycznego"

Robert Lewandowski w piątek 5 sierpnia został zaprezentowany jako nowy piłkarz FC Barcelony. Po pokazie umiejętności w wykonaniu napastnika na murawie Camp Nou ceremonia przeniosła się do sali konferencyjnej, gdzie Polak wraz z prezydentem klubu Joanem Laportą odpowiadali na pytania dziennikarzy. Wśród nich nie zabrakło wysłanników z naszego kraju, a to częściowo zasługa właśnie samego bohatera piątkowych wydarzeń.

Robert Lewandowski zadbał od wystarczającą liczbę akredytacji dla polskich dziennikarzy. Postawa godna uznania

Piłkarz chciał bowiem, aby polscy dziennikarze mieli wystarczającą liczbę akredytacji na konferencję prasową. - Robert Lewandowski chciał, aby na jego konferencji prasowej było ponad 30 akredytowanych mediów z Polski. Klub to zaakceptował, ponieważ był to dla niego i jego rodziny ważny dzień - czytamy na stronie hiszpańskiego "Sportu".

- Polak chciał skierować do klubu specjalną prośbę. Uczestniczy zgodnie z protokołem w konferencji prasy międzynarodowej, ale potem chciał odejść na bok ze wszystkimi przedstawicielami mediów ze swojego kraju, których przyszło od 30 do 40. To coś absolutnie historycznego - można przeczytać dalej.

To bez wątpienia piękny gest polskiego piłkarza. Już w niedzielę 7 sierpnia będzie on okazję, aby wreszcie cieszyć się z pierwszego gola w barwach FC Barcelony. Katalończycy podejmą bowiem na Camp Nou UNAM Pumas.

