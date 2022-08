Kolejny transfer z Chelsea do FC Barcelony. Tuchel potwierdza. "Tak, to prawda"

Marcos Alonso od 2016 roku broni barw Chelsea. Dla londyńskiego zespołu rozegrał 211 meczów, w których strzelił 29 goli i zaliczył 23 asysty. Ponadto wraz z kolegami sięgnął po mistrzostwo i puchar Anglii, a także Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Tego lata jednak głośno mówi się o jego odejściu do FC Barcelony, o czym kilka dni temu pisał Fabrizo Romano. Teraz transfer Hiszpana do "Barcy" zdaje się stawać faktem.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska: "To było wielkie marzenie Roberta"

Thomas Tuchel potwierdza przejście Marcosa Alonso. "Nie było sensu go wystawiać"

Marcos Alonso nie znalazł się w składzie na sobotni mecz Chelsea z Evertonem w ramach 1. kolejki nowego sezonu Premier League, który londyńczycy wygrali 1:0. Zamiast Hiszpana na lewym wahadle wystąpił Ben Chilwell. Alonso w ogóle zabrakło w kadrze na to spotkanie i jak się okazuje, nie bez powodu.

Hiszpańskie media krytykują Lewandowskiego. Wszystko przez jego... samochód

Na pomeczowej konferencji prasowej Thomas Tuchel jasno przedstawił, jak wygląda sytuacja z jego zawodnikiem, gdy został zapytany o 31-latka. - Tak, to prawda, że Marcos poprosił nas o możliwość odejścia z klubu. Zgodziliśmy się na to. Nie było sensu wystawiać go dzisiaj na boisku - powiedział niemiecki menedżer, potwierdzając doniesienia o transferze Alonso do FC Barcelony. Niewątpliwie pikanterii tej transakcji dodaje fakt, że wahadłowy jest wychowankiem Realu Madryt.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

To będzie kolejne przejście z Chelsea do Barcelony tego lata. Wcześniej na taki ruch zdecydował się bowiem Andreas Christensen. Bliski przejścia był także Cezas Azpulicueta, ale Hiszpan wobec opieszałości Katalończyków ostatecznie przedłużył kontrakt z ekipą ze Stamford Bridge, której jest kapitanem. Generalnie linia między Londynem a Barceloną jest w ostatnich tygodniach bardzo napięta, bowiem obie strony walczyły o tych samych zawodników, a najgłośniejszym tego typu przypadkiem był ten z Julesem Kounde, który ostatecznie trafił na Camp Nou.

Koszmarna kontuzja Bena Godfreya. Diagnoza potwierdziła złamanie

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.