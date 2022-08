Barcelona szaleje. Chce kolejną gwiazdę. "Negocjacje się rozpoczęły"

FC Barcelona jest wyjątkowo aktywna na rynku transferowym. Prezydent klubu Joan Laporta postawił sobie za cel stworzenie ekipy, która będzie mogła nawiązać walkę z Realem Madryt w lidze hiszpańskiej oraz z innymi drużynami w Europie.

- Tworzymy wspaniały zespół. Za nami trudny rok, ale wykonaliśmy wiele pracy, bo kolejne lata były dużo lepsze. Podejmowaliśmy ważne decyzje pod wielką presją. Ale przetrwaliśmy to i jesteśmy zadowoleni z wykonanej pracy. Chcemy wyjść na prostą i sprawić, by klub był w stabilnej sytuacji. Przywracamy radość naszym kibicom. Drużyna ma być konkurencyjna dla najsilniejszych i ma walczyć o trofea – powiedział na konferencji prasowej podczas prezentacji zawodnika, na którym Barcelonie zależało najbardziej – Roberta Lewandowskiego.

Poza Lewandowskim Barcelona sprowadziła już Francka Kessiego, Andreasa Christensena, Raphinhę i Julesa Kounde. A to jeszcze nie wszystko. Katalończycy szukają wzmocnień w Premier League. Na ich celowniku są chociażby Cesar Azpiliqueta czy Marcos Alonso z Chelsea. Ale to nadal nie koniec.

Od pewnego czasu media informowały, że Barcelonie zamarzył się również Bernardo Silva z Manchesteru City. Teraz w sprawie może pojawić się więcej konkretów. Jak informuje kataloński "Sport", Barcelona rozpoczęła negocjacje z Manchesterem City w sprawie transferu tego piłkarza.

"'Blaugrana' nawiązała już kontakty z Manchesterem City, aby podpisać kontrakt z portugalskim pomocnikiem i są przekonani, że mogą sfinalizować transakcję. Pomysł Barcy polega na tym, aby spróbować obniżyć cenę transferu tak bardzo, jak to możliwe, kiedy gracz poprosi o odejście z Premier League i kiedy Barca będzie miała z nim dogadaną umowę na kolejne cztery sezony" – czytamy w tekście. "Bernardo Silva stał się strategicznym celem w klubie. Negocjacje z City wcale nie będą łatwe, ale piłkarz mocno naciska i wierzy, że wkrótce dojdzie do porozumienia" – dodano.

To będzie trudne zadanie dla Barcelony, bo Bernardo Silva to podstawowy piłkarz Manchesteru City. Według "Sportu" angielski klub zażądał 80 milionów euro. Asem w rękawie Barcelony jest właśnie to, że Silva ponoć bardzo nie chce zostać w Manchesterze. Ma być wręcz niezadowolony z życia w tym miejscu i jest zdeterminowany, żeby odejść. "Negocjacje już się rozpoczęły i przyszły tydzień może być decydujący dla Bernardo Silvy. W klubie panuje optymizm" – czytamy w tekście.

