Dzieciaki ze szkółki Barcelony na zawsze zapamiętają ten dzień. Dzięki Lewandowskiemu

Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i dołączył do FC Barcelony. Choć Polak jest zawodnikiem katalońskiego klubu już od niespełna trzech tygodni, to dopiero w piątek, 5 sierpnia, odbyła się jego oficjalna prezentacja. Tego dnia 33-letni napastnik pojawił się na Spotify Camp Nou w towarzystwie prezesa Joana Laporty oraz rodziny. Po krótkiej przemowie do kibiców 33-letni napastnik zaczął żonglować piłką, popisując się przy tym kilkoma sztuczkami.

Dzieciaki z akademii Barcelony zachwycone. Zapamiętają spotkanie z Lewandowskim do końca życia

Później na murawę wkroczyli chłopcy z akademii Barcelony (La Masii). Młodzi piłkarze wyglądali na podekscytowanych spotkaniem z Lewandowskim, a z ich twarzy nie schodził uśmiech. Po miłym przywitaniu rozpoczęto grę w tzw. "dziadka". Polak wymienił z chłopcami kilka podań, a następnie złożył autograf na ich koszulkach i zrobił z nimi oraz z ich szkoleniowcem pamiątkowe zdjęcie.

Następnie fotografię zamieszczono na oficjalnym profilu akademii katalońskiego klubu. "Dzieciaki z Barca Academy miały okazję spotkać się z Robertem Lewandowskim na Camp Nou. To był niezwykły dzień dla nich wszystkich" - czytamy na Twitterze.

Prezentację ze stadionu obserwowało ponad 57 tysięcy kibiców. Do rekordu frekwencji zabrakło niewiele. Ten należy do Zlatana Ibrahimovicia - około 60 tysięcy. Tak liczna obecność sympatyków klubu odbiła się też na zainteresowaniu fanów Barcelony kupowaniem koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego. Zagraniczne media informowały, że już po godzinie 16 sprzedano ponad tysiąc koszulek. Zakupu dokonano w klubowym sklepie zlokalizowanym na terenie Camp Nou.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

