Kibice Barcelony zadrwili z Realu Madryt na prezentacji Lewandowskiego [WIDEO]

O 12:30 Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik FC Barcelony. Godzinę później kapitan reprezentacji Polski pojawił się na konferencji prasowej w towarzystwie prezydenta klubu - Joana Laporty - oraz dyrektora sportowego - Mateu Alemany'ego. Spotkanie z dziennikarzami miało miejsce w tej samej sali, w której przed rokiem z FC Barceloną żegnał się Lionel Messi.

- To było coś niesamowitego. Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy zobaczyłem tylu kibiców na trybunach. To wiele dla mnie znaczy i trudno jest mi dokładnie wyrazić, co czuję i jak ważne to dla mnie było. Jestem nieprawdopodobnie szczęśliwy. Mam nadzieję, że swoją grą na boisku pomogę drużynie osiągnąć wielkie rzeczy i wspólnie uszczęśliwimy naszych kibiców - powiedział Lewandowski o piątkowej prezentacji.

Podczas spotkania z dziennikarzami nie zabrakło wątku rywalizacji Barcelony i Roberta Lewandowskiego z Realem Madryt i Karimem Benzemą. - Zawsze jestem gotów do gry przeciwko Realowi Madryt. Myślę, że w przeszłości pokazałem, że wiem, jak przeciwko nim grać. W poprzednim sezonie pokazali wielką moc, ale wierzę, że możemy ich pokonać. Nie tylko w pojedynczych meczach, ale przede wszystkim w walce o trofea. To będzie bardzo trudne zadanie, ale jestem przekonany, że jesteśmy wystarczająco silni - powiedział Lewandowski.

Rywalizacja Realu i Barcelony jest oczywiście jedną z najbardziej elektryzujących w historii futbolu. Toczy się ona w zasadzie na wszystkich frontach. Dotyczy to również transferów. Kibice jednych i drugich nie szczędzą rywalom uszczypliwości. Jak się okazuje, transfer i prezentacja Lewandowskiego to była dla fanów Barcelony dobra okazja, żeby zadrwić z Realu.

Katalończycy mogą się cieszyć, że ich cel transferowy numer jeden, czyli właśnie Polak, został osiągnięty i w linii ataku mają znowu niekwestionowaną gwiazdę. Tymczasem Real musiał obejść się smakiem po tym, jak ofertę "Królewskich" na ostatniej prostej odrzucił Kylian Mbappe. Przypomnijmy, że Francuz był od wielu miesięcy łączony z Realem. Hiszpańskie media były pewne, że dołączy do ekipy mistrzów Europy, ale jednak został w PSG.

Ten fakt postanowili przypomnieć fani Barcelony. W sieci pojawiło się nagranie, na którym spora grupa kibiców "Dumy Katalonii" skacze i śpiewa pod stadionem "Gdzie jest Mbappe"?

