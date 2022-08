Barcelona straciła cierpliwość. De Jong dostał ultimatum. Chelsea i Manchester w gotowości

FC Barcelona stara się sprzedać Frenkiego de Jonga. Klub przystał na propozycję Manchesteru United, który chciał zapłacić za Holendra wymagane około 80 milionów euro. Jednak zawodnik nie chce odchodzić. Katalończycy nawet chętnie zostawiliby go w zespole, ale tylko jeśli ten zgodzi się obniżyć swoją pensję. Według ostatnich doniesień, de Jong jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem w Barcelonie.

Barcelona ma dość. Ultimatum dla de Jonga. Albo redukcja pensji, albo odejście

Ostatnio do Manchesteru United, który chce sprowadzić de Jonga, dołączyła Chelsea. Sprawa nadal jednak nie ruszyła się do przodu. Dlatego, jak pisze kataloński "Sport", piłkarz miał wręcz otrzymać ultimatum. Albo zgodzi się na obniżkę zarobków i zostanie w Barcelonie, albo będzie musiał odejść.

"De Jong zawsze chce grać dalej w Barcelonie, ale ma dylemat, czy robić to kosztem utraty pensji. Jeśli się zgodzi, Xavi będzie zachwycony, że go ma i będzie niekwestionowanym piłkarzem pierwszego składu, ale jeśli tego nie zrobi, klub chce go sprzedać, a tym samym zaoszczędzić pieniądze. Na razie piłkarz i jego świta słuchają zarówno Chelsea, jak i Manchesteru United, ale nic nie zostało przesądzone" – czytamy w gazecie.

"Czas nagli i teraz wszystkie możliwości są otwarte. Prezydent Joan Laporta dał jasno do zrozumienia piłkarzowi, że darzy go sportowym szacunkiem i jest optymistą, jeśli chodzi o możliwość, że podejmie on ten ekonomiczny wysiłek w trakcie sezonu. De Jong czuje się bardzo dobrze w Barcelonie. Jego środowisko nie chce, aby zawodnik stracił umówioną pensję. Decyzja może być nieuchronna, a przede wszystkim Chelsea bardzo mocno naciska na zamknięcie operacji w nadchodzących dniach. Barça mówi jasno, że jeśli De Jong zdecyduje się odejść, musi zostać wyłożone minimum 80 milionów euro. Zarówno Chelsea, jak i Manchester United są skłonne zapłacić te kwoty" – dodano.

Barcelonie zależy na tym, żeby sprawa de Jonga szybko się rozstrzygnęła. Według informacji tej samej gazety, Katalończycy nie mogą na razie zarejestrować nowych piłkarzy do gry w La Liga, w tym Roberta Lewandowskiego. Obniżka zarobków de Jonga lub jego sprzedaż mogłyby pomóc.