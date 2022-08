Nie ma szans na rejestrację Lewandowskiego. La Liga odmówiła Barcelonie. Co dalej?

FC Barcelona już od kilku lat zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Na kłopoty złożyło się niewłaściwe zarządzanie poprzedniego prezesa Josepa Marię Bartomeu. Sytuacji nie ułatwiła także pandemia koronawirusa oraz astronomiczne kontrakty wielu zawodników pierwszego składu.

Problemy FC Barcelony. Brak zgodny ze strony La Liga na zarejestrowanie nowych piłkarzy

Mimo problemów finansowych Katalończycy pozostają aktywni na rynku transferowym. Tego lata do drużyny dołączyli: Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie oraz Andreas Christensen. Sprowadzenie tych zawodników było możliwe głównie dzięki uruchomieniu trzech "dźwigni finansowych". Jednak okazuje się, że nadal brakuje pieniędzy na rejestrację nowych nabytków klubu.

Podczas piątkowej prezentacji Lewandowskiego, prezes Barcelony Joan Laporta, zapewnił, że dostarczył już wszystkie niezbędne dokumenty do władz La Liga i czeka na ich decyzję. Ta zdaniem hiszpańskich mediów ma być negatywna.

"Kataloński klub od tygodni regularnie spotyka się z władzami La Liga. Ale na razie bez większych sukcesów. W tej chwili Barcelona nie spełnia niezbędnych wymogów, by dokonać rejestracji pięciu nowych piłkarzy i dwóch 'odnowionych'. La Liga poinformowała już klub o tej sytuacji" - czytamy na portalu "Sportu".

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy wicemistrzowie kraju muszą dokonać kilku działań, by otrzymać zgodę władz ligi na rejestrację zawodników. Po pierwsze, muszą aktywować czwartą "dźwignię finansową", a więc sprzedać kolejne 24,5 proc. udziałów w Barca Studios, co pozwoli im pozyskać około 100 milionów euro.

Po drugie, konieczne jest także obniżenie płac kilku czołowych zawodników. Już wcześniej media donosiły, że Barcelona po raz kolejny poprosiła Gerarda Pique i Sergio Busquetsa o zrezygnowanie z części wynagrodzeń. Co więcej, niezbędna może okazać się również sprzedaż kilku piłkarzy. Chodzi przede wszystkim o Memphisa Depaya i Frenkiego de Jonga.

Jak na razie nie wiadomo, jakie decyzje podejmie FC Barcelona. Czasu jest niewiele. Jeśli kataloński klub chce, by nowi zawodnicy pojawi się na murawie już podczas pierwszego meczu ligowego, to muszą uregulować kwestię rejestracji do 13 sierpnia. Bowiem tego dnia drużyna Xaviego rozpocznie sezon w Primera Division. Ich przeciwnikiem będzie Rayo Vallecano. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21.

