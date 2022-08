"Oblężenie sklepu po prezentacji Lewandowskiego". Media podają, ile koszulek Polaka sprzedano

Choć Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony niespełna trzy tygodnie temu, to jego oficjalna prezentacja nastąpiła dopiero w piątek 5 sierpnia. Tego dnia Polak pojawił się na stadionie katalońskiego klubu w towarzystwie prezesa Joana Laporty oraz rodziny. Po krótkiej przemowie do kibiców 33-letni napastnik zaczął żonglować piłką, a następnie przechadzał się wkoło stadionu.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

Kibice Barcelony wpadli w szał. Sprzedano już ponad 1000 koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego

FC Barcelona poinformowała, że prezentację nowego piłkarza na Spotify Camp Nou oglądało łącznie 57,3 tys. kibiców. Podczas tego wydarzenia oficjalnie potwierdziły się także informacje, co do numeru, z jakim Polak będzie występował w katalońskiej drużynie. To "9". Z takim numerem grał także w Bayernie Monachium oraz Borussii Dortmund.

Laporta niczym burmistrz na dożynkach. Ekspert ocenia prezentację Lewandowskiego

Tak liczna obecność na prezentacji Lewandowskiego odbiła się też na zainteresowaniu kibiców Barcelony kupowaniem koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego. David Ibanez, dziennikarz "Deportes Cuatro", informował, że koszulki 33-latka w oficjalnym sklepie Barcelony schodzą jak ciepłe bułeczki. Doniesienia te potwierdził także Dominik Wardzichowski, specjalny wysłannik Sport.pl w Barcelonie. "Oblężenie oficjalnego sklepu Barcelony po prezentacji Lewandowskiego. Ochrona musiała ograniczyć dostęp. Szaleństwo" - napisał dziennikarz pod opublikowanym nagraniem, na którym widać, jak wiele osób próbuje wejść do sklepu i zaopatrzyć się w koszulkę z nazwiskiem polskiego napastnika.

Teraz hiszpańskie media przekazały pierwsze informacje na temat liczby sprzedanych koszulek w FC Botiga, a więc lokalu zlokalizowanym na stadionie Barcelony. "Dziś w sklepie klubowym na Camp Nou sprzedano ponad 1000 koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego" - czytamy. To stan na godzinę 16:00.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Personalizowane koszulki z nazwiskiem polskiego napastnika wzbudzają zainteresowanie już od dnia ogłoszenia transferu. W niektórych sklepach zabrakło nawet odpowiednich rozmiarów. Hiszpański dziennikarz Gerard Romero poinformował wówczas, że Barcelona obliczyła, ile może zarobić na swojej nowej gwieździe. Zarządzający klubem liczą, że budżet zasili przynajmniej 20 milionów euro.

Trójka wyznaczona do karnych. W Barcelonie Lewandowski będzie miał trudniej o gole

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.