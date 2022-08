W Barcelonie Lewandowskiemu będzie trudniej. Do rzutów karnych ma konkurencję

Choć w pierwszych trzech meczach sparingowych Robert Lewandowski nie otworzył swojego dorobku bramkowego dla FC Barcelony, nikt nie ma wątpliwości, że w oficjalnych spotkaniach będzie strzelał jak na zawołanie. Co prawda niektórzy zaczęli wyliczać mu minuty bez gola, ale sam piłkarz uspokaja, że na wszystko przyjdzie czas.

Lewandowski będzie miał rywali do karnych

Tuż po potwierdzeniu transferu do FC Barcelony zaczęto się zastanawiać, kto zostanie królem strzelców w następnym sezonie LaLiga - Robert Lewandowski czy Karim Benzema. Wskazanie właśnie na tych dwóch napastników nie powinno nikogo dziwić, bowiem obaj w ostatnich latach prezentują imponującą dyspozycję strzelecką.

Ostatni sezon Bundesligi Polak zakończył z 35 trafieniami na koncie (z czego pięć z rzutów karnych), natomiast Francuz strzelił 27 bramek (siedem goli z karnych). Nic więc dziwnego, że obaj są typowani jako faworyci do Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca LaLiga.

Okazuje się, że Polak nie będzie jedynym wyznaczonym w FC Barcelonie do strzelania karnych. Jak informuje profil "barcacentre" na Twitterze, oprócz Lewandowski będą to również Franck Kessie i Raphinha, czyli dwa inne letnie nabytki klubu z Katalonii.

Lewandowski ekspertem od karnych

Za czasów gry w Bayernie Monachium Robert Lewandowski był etatowym wykonawcą rzutów karnych. Tylko w ostatnim sezonie wykorzystał osiem jedenastek w klubie i jedną w reprezentacji. Pomylił się tylko raz - w wygranym 5:2 meczu Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona.

Generalnie Lewandowski jest uważany za jednego z lepszych specjalistów od wykonywania tych stałych fragmentów gry. Od początku kariery we wszystkich rozgrywkach i we wszystkich drużynach zdobył w ten sposób aż 71 bramek. Nie wykorzystał za to tylko siedmiu jedenastek.