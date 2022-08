Oblężenie po prezentacji Lewandowskiego. Ochrona wkroczyła do akcji [SPORT.PL Z BARCELONY]

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony za około 50 milionów euro z Bayernu Monachium i podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. Polski napastnik zadebiutuje na Camp Nou w najbliższą niedzielę, kiedy to Barcelona zagra z meksykańskim Pumas w ramach Pucharu Gampera. Lewandowski będzie miał też okazję na zdobycie pierwszej bramki w nowych barwach, ponieważ nie trafił ani razu w meczach na przedsezonowym tournee w Stanach Zjednoczonych.

Oblężenie sklepu Barcelony po oficjalnej prezentacji Roberta Lewandowskiego. "Szaleństwo"

FC Barcelona poinformowała, że prezentację Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou oglądało łącznie 57,3 tys. kibiców. Podczas tego wydarzenia oficjalnie potwierdziły się informacje, że polski napastnik będzie występował w klubie z Katalonii z numerem 9. Tak liczna obecność na prezentacji Lewandowskiego odbiła się też na zainteresowaniu kibiców Barcelony w kontekście kupowania koszulek z nazwiskiem Polaka i "9" na plecach.

David Ibanez, dziennikarz "Deportes Cuatro" poinformował, że koszulki Roberta Lewandowskiego w oficjalnym sklepie Barcelony schodzą jak ciepłe bułeczki. Dominik Wardzichowski, specjalny wysłannik Sport.pl w Barcelonie opublikował nagranie, na którym widać, jak wiele osób chce wejść do sklepu klubu z Katalonii i zaopatrzyć się w koszulkę z napisem "Lewandowski 9". "Oblężenie oficjalnego sklepu Barcelony po prezentacji Lewandowskiego. Ochrona musiała ograniczyć dostęp. Szaleństwo" - napisał Wardzichowski.

Ile należy zapłacić za personalizowaną koszulkę Barcelony z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9? Oficjalna strona Barcelony wyceniła normalną koszulkę na 114,99 euro (około 541 złotych), natomiast wersja meczowa kosztuje już 164,99 euro (niemal 777 złotych).

