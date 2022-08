Robert Lewandowski pewny siebie ws. Realu Madryt. "Zawsze"

O 12:30 Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik FC Barcelony. Godzinę później kapitan reprezentacji Polski pojawił się na konferencji prasowej w towarzystwie prezydenta klubu - Joana Laporty - oraz dyrektora sportowego - Mateu Alemany'ego. Spotkanie z dziennikarzami miało miejsce w tej samej sali, w której przed rokiem z FC Barceloną żegnał się Lionel Messi.

- To było coś niesamowitego. Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy zobaczyłem tylu kibiców na trybunach. To wiele dla mnie znaczy i trudno jest mi dokładnie wyrazić, co czuję i jak ważne to dla mnie było. Jestem nieprawdopodobnie szczęśliwy. Mam nadzieję, że swoją grą na boisku pomogę drużynie osiągnąć wielkie rzeczy i wspólnie uszczęśliwimy naszych kibiców - powiedział Lewandowski o piątkowej prezentacji.

I dodał: - Jednym z moich wyzwań jest wejście w rolę lidera drużyny. Chcę to pokazać od samego początku. Swoim doświadczeniem chcę pomóc innym zawodnikom, by grali najlepiej, jak potrafią. Chcę pomagać nie tylko drużynie, ale też wielu młodym chłopakom z wielkim talentem, którzy tu są. Nie chodzi mi tylko o doświadczenie sportowe, ale też to pozaboiskowe. Sam wiem, jak ważne jest wsparcie, jakie otrzymałem przed laty w szatni.

Lewandowski powiedział, dlaczego zdecydował się na transfer po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium. - Decyzja o przeprowadzce nie była dla mnie łatwa. Wiedziałem jednak, że transfer do FC Barcelony będzie idealnym krokiem w mojej karierze i dla mojej rodziny. Wszyscy pracowaliśmy na to ciężko i jestem bardzo szczęśliwy. To było najlepsze rozwiązanie dla mnie i moich bliskich - powiedział Lewandowski.

I dodał: - Wiedziałem, że ostatni czas dla FC Barcelony nie był łatwy. Rozmawiałem jednak z Joanem Laportą i wiedziałem, że projekt, jaki tu budują, jest interesujący. Jestem pewien, że z tym składem i trenerem przyszłość będzie dużo lepsza. Nie miałem żadnych wątpliwości przed transferem. Teraz wszystkie słowa musimy przełożyć na czyny i pokazać na boisku, że jesteśmy bardzo silnym zespołem.

Lewandowski opowiedział też o pierwszej rozmowie z trenerem zespołu - Xavim. - Pierwsza rozmowa dotyczyła jego filozofii, pomysłu na drużynę i mnie. Chodziło nie tylko o taktykę, ale też sposób gry i konkretne zadania, jakie przede mną stawia na boisku. Już po kilku minutach poczułem, że między nami jest dobra energia. Podobnie patrzymy na futbol i na pewno nauczę się od niego wielu nowych i ciekawych rzeczy - powiedział Polak.

Na konferencji prasowej nie zabrakło też pytania o mecze z Realem Madryt i rywalizację z Karimem Benzemą. - Zawsze jestem gotów do gry przeciwko Realowi Madryt. Myślę, że w przeszłości pokazałem, że wiem, jak przeciwko nim grać. W poprzednim sezonie pokazali wielką moc, ale wierzę, że możemy ich pokonać. Nie tylko w pojedynczych meczach, ale przede wszystkim w walce o trofea. To będzie bardzo trudne zadanie, ale jestem przekonany, że jesteśmy wystarczająco silni - powiedział Lewandowski.

I dodał: - Pamiętajmy jednak, że sezon to nie tylko mecze z Realem Madryt. Musimy pokazywać się z najlepszej strony w każdy weekend oraz w Lidze Mistrzów. Nie skupiam się jedynie na meczach z Realem czy rywalizacji z Benzemą, bo samo to trofeów nam nie przyniesie.

Na koniec Lewandowski odpowiedział na pytanie o swoje codzienne zajęcia i o to, co motywuje go do pozostawania na szczycie. - Pierwsze, co robię, to jem śniadanie, by nie być głodnym. A potem idę na trening - z uśmiechem zaczął Polak.

- Każdego dnia pracuję ciężko, każdego dnia chcę więcej i więcej. Dopóki wstaję i nic mnie nie boli, chcę stawać się lepszym i wygrywać. Wciąż mam odpowiednią mentalność, siłę i radość z tego, co robię. Kocham futbol, który jest moją pasją. To daje mi odpowiednią motywację każdego dnia i to na pewno zostanie ze mną w głowie i sercu przez najbliższe lata - dodał.

- Nie uważam, by mój wiek miał znaczenie. To tylko liczby. A ja nie czuję się na swój wiek. Czuję się o kilka lat młodszy. Wiem, że mogę grać na najwyższym poziomie jeszcze przez wiele lat - zakończył Lewandowski.

