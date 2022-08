Pique pod ścianą. Jest kluczem do rejestracji Lewandowskiego

FC Barcelona latem nie próżnuje na rynku transferowym i wzmacnia skład przed kolejnym sezonem. Do drużyny dołączyli Robert Lewandowski, Franck Kessie, Jules Kounde, Raphinha i Andreas Christensen. Zakontraktowanie ich było możliwe dzięki uruchomieniu tzw. dźwigni finansowych, czyli sprzedaży części aktywów należących do klubu. Sytuacja zadłużonego klubu nadal jest jednak bardzo trudna.

REKLAMA

Zobacz wideo

Gerard Pique kluczem do rejestracji Lewandowskiego. Barcelona prosi go o obniżenie pensji

W tej chwili Barcelona nie może zarejestrować swoich nowych piłkarzy. Wyliczenia finansowe klubu nie pokrywają się z tymi ustalonymi przez La Liga. Nie wystarczyło nawet uruchomienie trzeciej dźwigni, czyli sprzedanie za 100 milionów euro 24,5 procent praw do Barca Studios firmie Socios.com. Katalończycy nadal desperacko szukają zatem pieniędzy, które pozwolą na spełnienie zasad finansowego fair-play.

Hiszpanie: Lewandowski urzekł całą szatnię Barcelony. "Jak dziecko w nowych butach"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kataloński portal ara.cat podaje, że klubowi w trudnej sytuacji może pomóc Gerard Pique. Władze FC Barcelony poprosiły doświadczonego obrońcę, by ten zgodził się na obniżkę wynagrodzenia. Piłkarzowi w sezonie 2022/2023 należy się bowiem kwota wynosząca aż 52 miliony euro. To efekt negocjacji w trakcie pandemii koronawirusa, gdy 35-latek także zgodził się na obniżenie pensji. Rok temu natomiast także zrezygnował z części zarobków, by klub mógł zarejestrować Memphisa Depaya i Erica Garcię. Pique wynegocjował przedłużenie umowy do czerwca 2024 roku i to, że klub będzie mu w tym czasie spłacał należne pieniądze. Teraz jednak znów znalazł się pod ścianą w obliczu problemów Barcelony.

Jeśli Pique nie ustąpi, zmusi tym samym Barceloną do aktywowania czwartej dźwigni finansowej. Będzie nią dalsza sprzedaż praw do Barca Studios. Kolejne 24,5 proc. może znów powędrować w ręce firmy Socios.com, także za kwotę 100 milionów euro.

"El Mundo Deportivo" poinformowało, że Pique wyraził chęć pomocy klubowi, jeśli będzie to niezbędne, aby zarejestrować nowe transfery. "W tym przypadku jednak samo odroczenie może nie wystarczyć, ale może być nawet konieczne będzie zmniejszenie wynagrodzenia" - czytamy. Według dziennika gotów do pomocy jest również Sergio Busquets, a więc inny z weteranów Barcelony.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Czy można sobie kupić koszulkę Barcelony z nazwiskiem Lewandowski? Z jakim numerem? Czy podczas prezentacji znów będziemy świadkami prowizorki, czy może wreszcie przy pełnym Camp Nou Robert Lewandowski zostanie przywitany z pełną pompą?

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.

Braithwaite rozmawia z Barceloną. I stawia warunek, albo nie odejdzie